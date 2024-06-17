黃埔百年 賴清德：「首戰即終戰」 是投降主義

陸軍官校16日舉行「黃埔建校100周年校慶」，賴清德總統(左)乘坐吉普車校閱部隊。(記者曾原信／攝影)

陸軍官校16日慶祝黃埔建軍百歲校慶，賴清德 總統致詞回顧黃埔百年校史，強調「中華民國 在哪裡，黃埔精神就在那裡」，但也提到「中國強勢崛起，破壞台海現狀」，重申「中華民國與中華人 民共和國互不隸屬」及「中華民國台灣前途由2300萬人民共同決定」，還批評「首戰即終戰」的說法是投降主義。

馬辦駁賴：人民要避戰總統 不是引戰總統

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴總統的演說顯示傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統；國民黨主席朱立倫也說，全力支持「積極備戰、全力避戰」的國防建軍方向。

賴清德致詞指出，陸軍官校成立之時正逢國家危亡、內外交迫，當時走進陸官的年輕人，為建立民有、民治、民享的民主共和國，踏上東征、北伐、剿共、抗戰征途，展現不怕苦、不怕難、不怕死的大無畏精神，後來國共內戰失利，1949年政府播遷來台，隔年陸官於鳳山復校，軍民團結一致打過八二三等戰役，成功守護台灣。近年大小天災地變，在一次又一次生死與共裡，中華民國已在台澎金馬落地生根，陸軍官校更在鳳山開枝散葉。

陸軍官校「校友連」以舊式正步端著五七式步槍通過觀禮台，氣勢不減當年。(記者曾原信／攝影)

賴：中華民國在哪裡 黃埔精神就在那裡

他說，中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔，全體師生要體認新時代的最大挑戰是面對中國強勢崛起，破壞台海現狀、把併吞台灣及消滅中華民國視為其民族偉大復興，新時代的最高使命則是勇敢承擔守護台灣、維護台海和平穩定的重責大任。

賴重申「兩國互不隸屬」、捍衛國家主權

賴清德對陸官學生提出三大期勉：深刻體會犧牲、團結、負責的歷史意義；全心全力奉獻國家人民；捍衛國家主權。他說，從黨軍到國軍、從革命軍到專業軍、從為總理而戰到為國家人民而戰，百年後的今天，國軍不屬於任何個人或黨派，而是效忠國家、效忠人民、效忠民主，絕不能夠敵我不分、敵友不分，更不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義，強調堅守國軍信念、維護自由民主憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持捍衛國家主權不容侵犯併吞、確保中華民國台灣的前途由2300萬人民共同決定。

前總統馬英九2020年曾提到，中國的攻台戰略是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援。蕭旭岑表示，「首戰即終戰」也是蔡英文總統時期的國防安全研究院報告，指中國軍方打仗求勝的戰略目標，「所以賴總統是指責蔡總統時期研究這個是投降主義？」

蕭旭岑表示，戰爭是很殘酷的，生靈塗炭，身為國家領導人就是要窮盡一切避戰，雖然備戰，但絕不引戰；遺憾的是，賴清德就任至今未滿一個月就已將個人台獨意志置於國家利益和人民福祉之上。

至於賴清德「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，蕭表示，賴清德不遵守中華民國憲法「兩岸同屬一個中國」規定，還是強硬以「新兩國論」錯誤導向兩岸更劍拔弩張，是心中沒有人民，沒有憲法，沒有中華民國的總統。