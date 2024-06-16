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金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

編譯潘勛／綜合報導
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

英國金融時報(Financial Times)15日報導，知情人士透露，中國國家主席習近平曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當；習近平也向中國官員傳達這項警告。

習稱華府誘他出兵 但他不會吞餌

幾位知情人士向金融時報透露，習近平是在2023年4月會見范德賴恩時表示，華府一直誘使他出兵攻打台灣，但他不會咬這個誘餌；另一位知情人士指出，習近平也向手下官員發出類似警告。

金融時報認為這些評論，讓人得以窺知當前習近平對台灣的思維，台灣是美中關係中最棘手的問題。

一些中方學者及退休將領也曾宣稱，華府一直提供武器給台灣，還有使用其他手段，企圖挑釁北京，誘使中國採取軍事對峙。

知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德...
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。左為法國總統馬克宏。(美聯社)

習指與美衝突會破壞復興中華目標

前中國駐美國大使崔天凱今年1月在亞洲協會的一項活動致詞表示，中國不會掉入某人「似乎為我們布置的陷阱」，就是暗指美國。習近平對范德賴恩的講的話，是目前所知他首度對外國領袖如此發言。習近平還表示，與美國發生衝突，將摧毀中國取得的許多成就，破壞他2049年達成中華民族「偉大復興」的目標。

美學者批習近平資訊扭曲變形

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)學者白明(Jude Blanchette)表示，習近平如果真的相信美國為了台灣，積極尋求與中國發生衝突，那麼值得擔憂的便是：習近平已造出資訊真空，不然就是從下屬處聽到拙劣的建言，這兩種狀況雖然出錯，但都是實情。

習向范德賴恩披露華府誘其攻台一事曝光，時值台海兩岸緊張之際。中國給台灣新任總統賴清德5月就職的回應，是舉行大規模環台軍事演習。北京描述賴清德為「危險的分離分子」。

按台灣關係法，美國有義務協防台灣。但拜登政府長久以來強調，不支持台灣獨立，反對片面改變現況。

中國對美方近些年來的意圖，日益感到焦慮，而美國對中共解放軍環台專斷地的軍事活動，憂慮感也上升。

一位中方學者表示，華府「正積極鼓勵台灣獨立勢力」，美方也明白，假如台灣跨過紅線，宣布獨立，中國將被迫採取軍事行動。

白明指出，習近平談話不管怎麼解讀，事態很清楚，中方的決策環境，還有反饋進去的資訊，都變形扭曲，若非習近平身邊人所為，就是習自己的獨裁舉止導致。

中國駐美國大使館對所傳有關習近平的前述言論不予置評，但表示美國正在軍售台灣，支持「分離獨立勢力」。

范德賴恩的發言人表示，私下會談的細節不便披露。白宮也不予評論。

習近平 華府 賴清德

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