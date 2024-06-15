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最高院撤銷禁令 拜登籲國會立法禁撞火槍托

記者顏伶如／綜合報導
最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。圖為猶他州一家槍店展示的撞火槍托。(路透)
最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。圖為猶他州一家槍店展示的撞火槍托。(路透)

最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。拜登總統發表聲明指出，最高法院裁決撤銷了重要的槍枝安全規定，美國民眾不應該生活在嚴重恐懼中。前總統川普陣營則表示，尊重最高法院裁決 。

拜登在聲明中說，極端派共和黨國會議員希望刪除菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)預算，「我則動用政府所有工具，希望根除槍枝暴力」，確保菸酒槍炮及爆裂物管理局有足夠經費能夠應付層出不窮的武器技術問題，例如機關槍改造裝置、對公共安全帶來特殊且嚴重威脅的幽靈槍(ghost gun)等。

他說，上任之後在白宮成立了有史以來第一個槍枝暴力防治辦公室(Office of Gun Violence Prevention)，在心理健康輔導方面投入破紀錄的經費，並且透過加強背景調查避免槍枝流入不該持槍的民眾手中。

聲明中說：「我們知道慰問與祈禱是不夠的。我呼籲國會立法禁止撞火槍托、禁止攻擊型武器，並且做出足以保護生命的更多行動，把法案送來給我，我一定會馬上簽署。」

最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。圖為North Ral...
最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。圖為North Raleigh Guns的一名員工在北卡洛麗市演示撞火槍托的工作原理。(美聯社)

川普陣營發言人李威特(Karoline Leavitt)則表示，最高法院的裁決應予尊重，「川普總統一向是、也永遠是美國人第二修正案權利的最強捍衛者。在我們邊界對恐怖分子和罪犯大開之時，擁有武器的權利比以往更重要， 拜登想把這個權利從守法的美國人手中奪走，但是川普總統不會讓這種事發生」。

有線電視新聞網(CNN)分析，最高法院裁決雖然不是以憲法第二修正案為核心議題，這起案件卻是最高法院今年受理最具爭議的槍枝相關案件之一，大法官的裁定再次證明保守派居多數的最高法院，選擇與擁槍派團體站在一起。

反槍倡議組織表示，美國經常受到槍枝暴力傷害，最高法院裁決將帶來危險後果。

防範槍枝暴力吉佛茲法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)律師桑契斯-高梅茲(Esther Sanchez-Gomez)表示：「我們都見識過撞火槍托能夠造成立即破壞與暴力，國會應該採取行動避免傷害，清楚規定撞火槍托與將槍枝改造為自動化的所有裝置，都是違反聯邦法律的。」

槍枝管控倡議團體「所有城鎮支持槍枝安全」(Everytown for Gun Safety)表示，最高法院裁決讓無以計數的生命陷入危險，華府國會議員有能力也應該「改正這個致命錯誤」。

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