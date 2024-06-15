我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

川普6年前被迫頒撞火槍托禁令 最高院如今為他「解套」

記者顏伶如／綜合報導
最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。圖為2017年10月1日拉斯維加斯發生槍擊事件後，警方人員前往應對。(美聯社)
最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。圖為2017年10月1日拉斯維加斯發生槍擊事件後，警方人員前往應對。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，前總統川普任內其實不想禁止撞火槍托(bump stock)，但因拉斯維加斯大規模槍擊屠殺案後民意沸騰不得不為，川普頒布禁令時心裡有數，未來最高法院可能幫忙解套；最高法院大法官14日以6票對3票表決裁定，聯邦政府對撞火槍托頒布禁令的作法並不合法，如此結果正是川普預期的發展。

撞火槍托引發政治爭議持續七年，最高法院裁決出爐後，川普透過發言人表示，美國民眾應該尊重大法官判決。

報導指出，從最高法院2022年推翻保障墮胎權重大判例之後引發漣漪效應看來，這次撞火槍托案例可能出現類似但規模較小的民意反彈，拜登總統與川普今年11月選舉再次交手時，拜登選情可望獲得加分，川普則出現扣分。

2017年拉斯維加斯槍擊屠殺造成58人死亡、數百人受傷，事發後第一時間川普發現面臨棘手的政治難題。當時每五名美國人中，就有四人認為政府應該禁止撞火槍托。拉斯維加斯槍擊案兇手帕多克(Stephen Paddock)使用撞火槍托裝置，讓半自動步槍變得像全自動武器一樣能夠迅速掃射。民主黨當時在國會參、眾兩院都是少數黨，強烈要求國會拿出行動，某些共和黨籍國會議員呼應了民主黨的訴求。

川普當時面臨的選擇是：什麼事都不做，與主流選民變得疏遠，或促使國會立法禁止，卻惹怒擁槍的共和黨基本盤，也讓共和黨內意見分歧更受矚目。

川普後來找到第三種選項，能在短時間內讓槍枝管控激辯降溫，減緩國會立法禁止撞火槍托的動力，還把問題踢給保守派居多數的最高法院。川普從全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)獲得啟發，於2018年使用行政權限讓菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)規範禁令。川普去年接受CNN訪問時回憶說，當時採取行動是因為受到全國步槍協會影響。

當時的社會氛圍下，全國步槍協會與川普一樣，不願國會通過禁槍新法，但也不願被批評毫無作為。

川普 共和黨 槍擊

上一則

部長拒交出拜登受訪錄音 司法部：不是犯罪、藐視國會不起訴

下一則

「維持一中政策」 G7：挺台有意義參與國際組織

延伸閱讀

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回
被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷
川普78歲生日 5000鐵粉同歡、票價35元起

川普78歲生日 5000鐵粉同歡、票價35元起
共和黨全代會下月登場 川普抨擊密爾瓦基為可怕城市

共和黨全代會下月登場 川普抨擊密爾瓦基為可怕城市

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌