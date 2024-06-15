川普6年前被迫頒撞火槍托禁令 最高院如今為他「解套」

最高法院14日裁定，對撞火槍托頒布聯邦禁令的作法並不合法。圖為2017年10月1日拉斯維加斯發生槍擊事件後，警方人員前往應對。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，前總統川普 任內其實不想禁止撞火槍托(bump stock)，但因拉斯維加斯大規模槍擊 屠殺案後民意沸騰不得不為，川普頒布禁令時心裡有數，未來最高法院可能幫忙解套；最高法院大法官14日以6票對3票表決裁定，聯邦政府對撞火槍托頒布禁令的作法並不合法，如此結果正是川普預期的發展。

撞火槍托引發政治爭議持續七年，最高法院裁決出爐後，川普透過發言人表示，美國民眾應該尊重大法官判決。

報導指出，從最高法院2022年推翻保障墮胎權重大判例之後引發漣漪效應看來，這次撞火槍托案例可能出現類似但規模較小的民意反彈，拜登總統與川普今年11月選舉再次交手時，拜登選情可望獲得加分，川普則出現扣分。

2017年拉斯維加斯槍擊屠殺造成58人死亡、數百人受傷，事發後第一時間川普發現面臨棘手的政治難題。當時每五名美國人中，就有四人認為政府應該禁止撞火槍托。拉斯維加斯槍擊案兇手帕多克(Stephen Paddock)使用撞火槍托裝置，讓半自動步槍變得像全自動武器一樣能夠迅速掃射。民主黨當時在國會參、眾兩院都是少數黨，強烈要求國會拿出行動，某些共和黨 籍國會議員呼應了民主黨的訴求。

川普當時面臨的選擇是：什麼事都不做，與主流選民變得疏遠，或促使國會立法禁止，卻惹怒擁槍的共和黨基本盤，也讓共和黨內意見分歧更受矚目。

川普後來找到第三種選項，能在短時間內讓槍枝管控激辯降溫，減緩國會立法禁止撞火槍托的動力，還把問題踢給保守派居多數的最高法院。川普從全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)獲得啟發，於2018年使用行政權限讓菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)規範禁令。川普去年接受CNN訪問時回憶說，當時採取行動是因為受到全國步槍協會影響。

當時的社會氛圍下，全國步槍協會與川普一樣，不願國會通過禁槍新法，但也不願被批評毫無作為。