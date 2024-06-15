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孫曉雅將卸任：美國防供應鏈 台灣必扮演角色

記者陳熙文／台北報導
美國在台協會處長孫曉雅在卸任前警告北京不要對台灣挑釁。（記者潘俊宏／攝影）
美國在台協會處長孫曉雅在卸任前警告北京不要對台灣挑釁。（記者潘俊宏／攝影）

美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)即將卸任，14日主持任內最後一場記者會。她說，支持台灣的自我防衛能力不僅是AIT的目標之一，也符合美國的優先政策，台海和平穩定對印太地區的繁榮至關重要。她也警告，中國在台灣、日本周邊和中國南海的「挑釁」行動可能會在無意中引發更廣泛的衝突。 

對於美國對台軍售延遲的問題，孫曉雅表示，新冠疫情對美國國防產業造成衝擊，正在恢復當中，美方期待未來能夠盡快交付台灣已經購買的武器。

台灣能否加入美國的國防供應鏈，孫曉雅說，台灣在先進製造、高科技和電子領域處於領先地位，隨著國防工業變得愈來愈高科技，台灣勢必會扮演一定的角色，無論是作為零件供應商等，美國有各種各樣的代表團訪台，關注資安、無人機等，但台灣民間企業必須採取措施，以達到國防供應鏈的標準。

白宮前副國安顧問博明近期訪台，支持台灣參與美國國防供應鏈。他表示，樂見美國授權更多國防科技給台灣。他指出，美國應該思考與友善，具備同等科技水平的民主國家合作，將相關製造外包出去，其中也包含台灣。

孫曉雅自2021年接任AIT台北辦事處處長，預計今年7月卸任，將由美國駐日本大使館公使谷立言接任；據了解，孫曉雅將於7月離台，預計9月派駐德國。

賴清德總統14日也會見AIT前主席莫健，承諾未來將持續強化國防實力，向世界展現台灣自我防衛的決心。

美國在台協會處長孫曉雅（左）14日主持任內最後一場記者會，強調台海和平穩定對印太...
美國在台協會處長孫曉雅（左）14日主持任內最後一場記者會，強調台海和平穩定對印太地區繁榮至關重要。會後與每位記者合影。(記者潘俊宏／攝影)

孫曉雅 AIT 供應鏈

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