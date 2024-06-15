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美對台軍售延宕 學者：應善用總統撥款權

國際中心／綜合報導

華府智庫卡托研究所學者葛梅茲長久以來提倡台灣應發展不對稱戰力。他13日在美國外交政策雜誌以專文分析美國對台軍售延宕原因，以及為何美國總統撥款權（PDA）可能是暫時解方。

葛梅茲說，台灣靠外國軍事銷售制（FMS）獲得大多數美國武器，這通常需從無到有製造主要武器系統。所有超過一定門檻的FMS都必須通知國會，而台灣的門檻為1400萬美元。

只憑現有數據很難找出美方積欠武器的根本原因。國會與軍售相關的通知很容易搜尋，但FMS流程的其他步驟未必都對外公開。美國國防工業面臨的壓力可能加劇軍售交付延宕情形；新冠疫情及俄烏戰爭也暴露美國國防業的瓶頸和產能不足。

不過，PDA使美國總統得以轉移軍品及服務。由於PDA轉移是從現有庫存取得，故不存在等待製造時間。但PDA禁止總統轉移軍方庫存尚未擁有的設備，包括台灣採購的F-16戰機及魚叉飛彈。

美國可利用PDA轉移，以減少對台其他的武器積欠。但在許多情況下，華府將發現美國國防業已簽訂生產相關武器的合約，像MQ-9B無人機及海馬士。若華府用PDA將這些武器轉移到台灣，而非等待國防業者出貨，將引發合約問題。

理論上台灣可從中雙重獲益，一方面透過PDA轉移在短期內取得武器，同時保留合約，以在長期內獲更多同型武器，這將有助建立庫存。

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