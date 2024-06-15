美對台軍售延宕 學者：應善用總統撥款權

華府 智庫卡托研究所學者葛梅茲長久以來提倡台灣應發展不對稱戰力。他13日在美國外交政策雜誌以專文分析美國對台軍售延宕原因，以及為何美國總統撥款權（PDA）可能是暫時解方。

葛梅茲說，台灣靠外國軍事銷售制（FMS）獲得大多數美國武器，這通常需從無到有製造主要武器系統。所有超過一定門檻的FMS都必須通知國會，而台灣的門檻為1400萬美元。

只憑現有數據很難找出美方積欠武器的根本原因。國會與軍售相關的通知很容易搜尋，但FMS流程的其他步驟未必都對外公開。美國國防工業面臨的壓力可能加劇軍售交付延宕情形；新冠疫情 及俄烏戰爭也暴露美國國防業的瓶頸和產能不足。

不過，PDA使美國總統得以轉移軍品及服務。由於PDA轉移是從現有庫存取得，故不存在等待製造時間。但PDA禁止總統轉移軍方庫存尚未擁有的設備，包括台灣採購的F-16戰機及魚叉飛彈。

美國可利用PDA轉移，以減少對台其他的武器積欠。但在許多情況下，華府將發現美國國防業已簽訂生產相關武器的合約，像MQ-9B無人機及海馬士。若華府用PDA將這些武器轉移到台灣，而非等待國防業者出貨，將引發合約問題。

理論上台灣可從中雙重獲益，一方面透過PDA轉移在短期內取得武器，同時保留合約，以在長期內獲更多同型武器，這將有助建立庫存。