我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

前副國安顧問：台對北京嚇阻更勝作戰 要威懾習攻台樂觀看法

編譯中心／綜合報導
前副國安顧問博明表示，台灣要有足夠的軍事準備，才足以嚇阻中國侵台的意圖。圖為台灣使用美製武器實施軍演。（路透）
前副國安顧問博明表示，台灣要有足夠的軍事準備，才足以嚇阻中國侵台的意圖。圖為台灣使用美製武器實施軍演。（路透）

中央社報導，中國對台灣日益增加軍事脅迫與不放棄武統，美國前白宮副國安顧問博明13日在台北表示，嚇阻更勝於作戰，在軍事預算投資取得良好裝備、訓練好軍人，將能夠形成嚇阻能力，並且能威懾中國領導人習近平對於攻台戰爭的樂觀看法。

壯闊台灣聯盟13日舉行「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」新書發表會，該書編輯與主要作者博明（Matt Pottinger）和共同作者、前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）以及另一共同作者吳怡農出席。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、前參謀總長李喜明、前總統府資政邱義仁等人到場聆聽。

片山和之致詞指出，台灣是日本的重要夥伴，兩國交流密切，且有共同價值觀，台海的和平穩定對世界很重要，後冷戰時期已經結束，全球正面臨安全上的挑戰，日本要如何回應以及與志同道合的國家互助合作也非常重要。

博明指出，台灣應要備戰才能止戰，大家常會爭論是否要花國內生產毛額（GDP）的2或3%來做軍事上的準備，軍事是不知道哪時派得上用場，但如果真的在軍事上做好準備，是真的不需要派上戰場，因為把預算放在嚇阻、威懾（deterrence）敵人上，嚇阻的成本比戰爭低很多，因為戰爭會有人命和經濟的代價。

博明進一步指出，嚇阻、威懾也是一種心理行為，透過嚇阻北京做決策的人「也就是只有一個人而已」，讓習近平有所節制，不要踏出戰爭這一步，抹滅習近平對於攻台過度樂觀的想法。

中央社報導，博明表示，建立戰鬥意志與抵抗意識是最重要的因素，可以稱為「X因素」（X factor），這沒有辦法透過戰機或軍艦的數量衡量，而是需要透過訓練與共同的責任感進行培養，需要不斷訓練和社會不斷對話，談論戰爭中會發生什麼以及社會應該如何應對，但實際上台灣準備得越充分，台灣就越不可能打仗。

簡以榮表示，美國、日本、台灣數十年來都持續合作，建立起對中國的嚇阻，但這種嚇阻力卻可能已經慢慢在消退，擔心有一天消退到某種程度，讓習近平可以認為嘗試侵略行動，「我們要確保我們在勝利的這一方」。

博明 習近平 日本

上一則

暴亂案後首返國會 「勝者」川普接受祝壽 斥司法部、拜登

下一則

G7領袖合照 義總理C位 其他6人都是「跛腳鴨」

延伸閱讀

美中第二屆1.5軌對話北京舉行 「雙方應堅持和平共處」

美中第二屆1.5軌對話北京舉行 「雙方應堅持和平共處」
會紐西蘭總督 李強：中國願同紐方擴大人員往來

會紐西蘭總督 李強：中國願同紐方擴大人員往來
前副國安顧問：TikTok和小紅書是中國統戰工具

前副國安顧問：TikTok和小紅書是中國統戰工具
前白宮官員博明：台灣應建立嚇阻力量 但不該造潛艦

前白宮官員博明：台灣應建立嚇阻力量 但不該造潛艦

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
杭特（右）與妻子梅莉莎（左）7日牽手一起步出法院。（路透）

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

2024-06-07 20:55

超人氣

更多 >
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨