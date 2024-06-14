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G7領袖合照 義總理C位 其他6人都是「跛腳鴨」

記者王若馨／綜合報導
G7領袖峰會合影，左起：歐盟理事會主席米歇爾、德國總理蕭茲、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、英國首相蘇納克及歐盟主席范德賴恩。(美聯社)
G7領袖峰會合影，左起：歐盟理事會主席米歇爾、德國總理蕭茲、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、英國首相蘇納克及歐盟主席范德賴恩。(美聯社)

13日開始在義大利舉行的七大工業國(G7)高峰會議，可能是該組織數十年來與會領袖最弱的一次，除主辦國義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)外，其他六名領袖都各自面臨艱困選舉或內政危機；Politico政治網站直呼這次的G7峰會為「梅洛尼與六隻跛腳鴨」。

前總統歐巴馬(Barack Obama)任內的美國駐北約大使達爾德(Ivo Daalder)表示：「除了梅洛尼之外，七國集團峰會的領導人都很弱。」

右派勢力在日前的歐洲議會選舉中取得大勝，這代表在明年的G7峰會中，與梅洛尼拍合照的領袖說不定都會換成新面孔。 

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和英國首相蘇納克(Rishi Sunak)都在為提前大選做最後苦戰，以期扭轉其政黨不受人民歡迎的局面。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)的社會民主黨在歐洲議會選舉中遭遇重大挫敗，他自己的職務也可能不保。

民調低迷的加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)公開表示，每天都在考慮辭去他「瘋狂」的工作。

日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)的內閣支持率降到執政以來新低點。 

11月就要面臨大選的拜登總統不僅在多個關鍵州民調落後，他的兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)周二剛因非法持槍被定罪；拜登與前總統川普(Donald Trump)的首場辯論在兩周後就要登場，其表現將可能會影響民主黨內對他的支持度。

Politico網站表示，本周七國領袖在義大利舉行的聚會看起來更像是「最後的晚餐」，而不是西方力量的展現。

在這些國家之外。屬於右派的梅洛尼就顯得格外從容，因為義大利是此次會議主辦國，合照時梅洛尼站在中間，也特別凸顯。

事實上，雖然G7峰會表定舉行至周六，但大多數的領袖，包括拜登在內，周五晚上就會提前離開。

G7峰會領袖抬頭觀看跳傘表演。(路透)
G7峰會領袖抬頭觀看跳傘表演。(路透)

梅洛尼 杭特‧拜登 義大利

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