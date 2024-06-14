我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

G7峰會登場 美烏簽10年安全協議 拜登批中國助俄

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統（右）13日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）簽訂十年的安全協議，象徵美國挺烏的決心。（路透）
拜登總統（右）13日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）簽訂十年的安全協議，象徵美國挺烏的決心。（路透）

美國總統拜登烏克蘭總統澤倫斯基13日在義大利簽署雙邊安全協議，拜登表示，目標是強化烏國長期且可恃的防衛及嚇阻能力；澤倫斯基則稱這是歷史性協議，面對拜登與歐洲國家領導人紛紛面臨選舉挑戰，他強調團結，並說若烏克蘭撐不住，民主國家也難以為繼。

俄烏戰爭持續成為七大工業國（G7）領袖峰會的重要議題，拜登將砲口瞄準北京，他說，中國提供的不是武器，而是生產這些武器所需的能力和技術，「實際上就是在幫助俄羅斯」；美國政府12日大規模制裁援助俄羅斯的實體與個人，就包含來自中國者。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他曾和中國國家主席習近平通話，習親口保證不會賣給俄國武器，這是習近平的承諾，外界拭目以待。

澤倫斯基連續第二年獲邀參與G7峰會，峰會一開始就通過將凍結俄羅斯資產所得的500億美元用來支持烏克蘭的計畫，澤倫斯基分別在場邊與美國和日本簽署為期10年的雙邊安全協議。

美烏安全協議文本提到，除協助烏克蘭發展軍力與經濟復甦外，也包含安全協議作為烏克蘭最終取得北約會員身分的橋梁。

拜登表示，目標是強化烏克蘭長期且可恃的防衛及嚇阻能力，烏克蘭的持久和平必須靠烏克蘭自己抵禦未來的侵略；美國確保烏克蘭達成上述兩項目標，靠的是提供武器和彈藥、情報共享、代訓烏軍，以及強化烏克蘭軍隊和北約軍隊之間的軍事互操作性，而不是派遣美軍到烏克蘭作戰。

由美國、德國、英國、法國、日本、義大利和加拿大組成的G7在義大利舉行領袖峰會之際，他們同意從已凍結的2800億美元俄羅斯資產中，提供500億美元，借給烏克蘭，抵禦俄羅斯侵略與重建。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，這是非常明確的承諾，讓烏克蘭能放膽去做，捍衛其獨立與主權；與會的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這也是對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）釋放的強烈訊息，她說，「普亭不可能贏過我們。」

然而包含拜登在內，多位G7領袖都面臨選舉考驗，這也讓剛剛簽署的協議和計畫面臨政黨輪替的挑戰；澤倫斯基表示，關鍵在美國與歐洲國家的團結能維持多久，選舉對團結的影響有多大，他能肯定的是，確保團結就能確保民主世界的完整性，烏克蘭撐不住，民主國家也難以為繼。

拜登正面臨連任苦戰，其共和黨對手、前總統川普對援助烏克蘭抱持保留態度，川普曾表示，上任第一天就會終結俄烏戰爭，也說會要求歐洲國家承擔起更多援助烏克蘭的份額。

路透引述美國資深官員說法報導，協議一經簽署，代表美國政府承諾會支持烏克蘭，即便川普當選也一樣。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

上一則

G7領袖合照 義總理C位 其他6人都是「跛腳鴨」

下一則

紐時：美國在「中國後院」亞太區域 轉為低調超級強國

延伸閱讀

簽署美烏安全協議 拜登：強化烏克蘭自我防衛

簽署美烏安全協議 拜登：強化烏克蘭自我防衛
烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲45億美元

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲45億美元
G7同意用俄被凍結資產獲利 供烏500億美元貸款

G7同意用俄被凍結資產獲利 供烏500億美元貸款
拜登與澤倫斯基G7簽安全協議 承諾助烏維持國防

拜登與澤倫斯基G7簽安全協議 承諾助烏維持國防

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
杭特（右）與妻子梅莉莎（左）7日牽手一起步出法院。（路透）

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

2024-06-07 20:55

超人氣

更多 >
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨