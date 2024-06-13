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歐盟7/4起對中電動車加稅 最高38.1% 德車廠憂成貿易戰

編譯劉忠勇、編譯中心／綜合報導
中國汽車出口近年表現強勁，引發各國警惕。圖為山東煙台港等待出口的新車。（路透）
中國汽車出口近年表現強勁，引發各國警惕。圖為山東煙台港等待出口的新車。（路透）

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會12日宣布，擬自7月4日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。路透報導，比亞迪將被加徵17.4%的關稅，吉利加徵20%，上汽加徵38.1%。其他配合調查的公司將加徵21%的關稅，不配合的公司將被加徵38.1%。

這起事件恐導致中歐經貿關係緊張。在前述消息傳出後，中國商務部隨即表達高度關切及強烈不滿，強調將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

據「榮鼎集團」(Rhodium Group）分析師指出，中國去年對歐盟外銷價值100億歐元的電動車，市場占有率增加一倍至8%。

但汽車製造大國德國對此決定持保留態度，顯示歐盟國家態度並未一致。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）5月特別提到，從中國進口的電動車半數是由西方車廠製造。德國幾家大廠包括福斯、賓士，也先後發表聲明表示憂慮，擔心新關稅可能引發中國採取報復措施，新的貿易戰恐造成反效果。

中國是德國汽車製造商的重要市場，尤其對歐洲最大車廠福斯汽車（Volkswagen）而言。德國聯邦數位與交通部部長維辛（Volker Wissing）發文表示：「歐盟執委會的懲罰性關稅，打擊到德國公司和他們的首要產品。」

金融時報引述消息人士報導，德國政府強烈遊說「並未奏效」，歐盟執委會將把關稅提高到約35%，但仍遠低於美國對中國電動車徵收的100%關稅。

金融時報報導，歐洲額外加徵關稅，將影響比亞迪和上汽在內的中國製造商，以及在中國設廠的特斯拉。關稅可能會因製造商而異，取決於歐盟認定該製造商獲補貼的水準。

智庫基爾經濟研究所（Kiel Institute）估計，若對中國電動車額外加徵20%的關稅，進口量將減少四分之一。以2023年進口的50萬輛車，相當於約12.5萬輛，價值近40億美元。

歐盟執委會預測中國電動車明年在歐盟的市占率為15%，一般價格較歐盟境內生產的電動車便宜20%。

這項關稅案由法國和西班牙主導，德國、瑞典和匈牙利則表態反對，擔心會引來中國報復。北京目前已對歐洲電動車徵收15%的關稅。

德國、瑞典和匈牙利三國須爭取到其他至少11國，才能推翻歐盟執委會決定。捷克和斯洛伐克在內的中歐國家也可能加入反對之列。

在傳出歐盟將對中國電動汽車課徵臨時反補貼稅後，中國商務部隨即發新聞稿，批評歐盟執委會裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎，是赤裸裸的保護主義行為，是製造並升級貿易摩擦。

中國商務部稱，歐方此舉不僅損害了中國電動汽車產業合法權益，也將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業供應鏈。敦促歐盟立即糾正錯誤做法，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。

中國外交部新聞發言人林劍在例行記者會上強調，這起反補貼調查是典型的保護主義，中方將採取一切必要措施堅定維護自身合法權益。

今年4月停在中國連雲港口內，準備出口的比亞迪電動車。（路透）
今年4月停在中國連雲港口內，準備出口的比亞迪電動車。（路透）

歐盟 關稅 德國

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