拜登與澤倫斯基G7將簽安全協議 承諾助烏維持國防

拜登總統(右)預計13日與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在義大利會面，並簽署兩國安全協議，表達美國堅決挺烏的決心。（美聯社）

拜登總統與烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)13日將於七大工業國(G7)高峰會議上簽署雙邊協議，承諾美國與烏克蘭將維持國防、安全長期合作。

國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)搭乘空軍一號前往高峰會議舉辦地點義大利巴利(Bari)時對隨團採訪媒體表示：「我們希望展現美國對烏克蘭人民的支持，我們與烏克蘭人民站在一起，我們也將持續協助他們解決安全需求，不只是明天而已，而是未來都將持續。」

蘇利文說：「我們將把我們的決心傳達給俄羅斯 。」

拜登與澤倫斯基13日將舉行G7場邊會議及聯合記者會。

美國廣播公司(ABC)報導，官員表示，拜登與澤倫斯基簽署的是「行政協議」(executive agreement)，未來的總統有權撤銷。

報導指出，前總統川普可能再度執政，在這次G7峰會上受到注意，川普並未表明是否繼續支持烏克蘭，還曾說將「鼓勵」(encourage)俄羅斯去攻打沒對國防預算準備充裕的北約(NATO)盟友。

報導指出，官員透露，美烏雙邊協議的洽商是在去年秋季展開，由於美方一直在等候國會通過增援烏克蘭法案，使得協商遲遲未能拍板，援烏法案在國會過關之後，協議磋商得以加快腳步進行。

根據協議內容，美國行政部門未來幾個月將與國會合作，尋找辦法為烏克蘭提供足以維持一定水平的資源。

協議內容並不包括美國將派兵協助防衛烏克蘭的任何承諾，僅描述美國與盟友將如何與烏克蘭合作的願景，協助烏克蘭加強防衛實力、抵抗俄羅斯進一步侵略。美國在這份雙邊協議裡對烏克蘭提供的承諾，類似烏克蘭已經與十多個國家簽署的協議架構。

蘇利文對媒體表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)以為有辦法支撐得比對烏克蘭提供援助的聯盟更久，「他錯了」。蘇利文說，普亭不可能靠著拖時間而讓我們離開的。