我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

拜登與澤倫斯基G7將簽安全協議 承諾助烏維持國防

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(右)預計13日與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在義大利會面，並簽署兩國安全協議，表達美國堅決挺烏的決心。（美聯社）
拜登總統(右)預計13日與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在義大利會面，並簽署兩國安全協議，表達美國堅決挺烏的決心。（美聯社）

拜登總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)13日將於七大工業國(G7)高峰會議上簽署雙邊協議，承諾美國與烏克蘭將維持國防、安全長期合作。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)搭乘空軍一號前往高峰會議舉辦地點義大利巴利(Bari)時對隨團採訪媒體表示：「我們希望展現美國對烏克蘭人民的支持，我們與烏克蘭人民站在一起，我們也將持續協助他們解決安全需求，不只是明天而已，而是未來都將持續。」

蘇利文說：「我們將把我們的決心傳達給俄羅斯。」

拜登與澤倫斯基13日將舉行G7場邊會議及聯合記者會。

美國廣播公司(ABC)報導，官員表示，拜登與澤倫斯基簽署的是「行政協議」(executive agreement)，未來的總統有權撤銷。

報導指出，前總統川普可能再度執政，在這次G7峰會上受到注意，川普並未表明是否繼續支持烏克蘭，還曾說將「鼓勵」(encourage)俄羅斯去攻打沒對國防預算準備充裕的北約(NATO)盟友。

報導指出，官員透露，美烏雙邊協議的洽商是在去年秋季展開，由於美方一直在等候國會通過增援烏克蘭法案，使得協商遲遲未能拍板，援烏法案在國會過關之後，協議磋商得以加快腳步進行。

根據協議內容，美國行政部門未來幾個月將與國會合作，尋找辦法為烏克蘭提供足以維持一定水平的資源。

協議內容並不包括美國將派兵協助防衛烏克蘭的任何承諾，僅描述美國與盟友將如何與烏克蘭合作的願景，協助烏克蘭加強防衛實力、抵抗俄羅斯進一步侵略。美國在這份雙邊協議裡對烏克蘭提供的承諾，類似烏克蘭已經與十多個國家簽署的協議架構。

蘇利文對媒體表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)以為有辦法支撐得比對烏克蘭提供援助的聯盟更久，「他錯了」。蘇利文說，普亭不可能靠著拖時間而讓我們離開的。

烏克蘭 俄羅斯 蘇利文

上一則

每10位合法選民 就有1人拿不出美國公民證明

下一則

G7領袖會議 美準備聯歐抗中俄 歐洲議會向右轉添變數

延伸閱讀

抗議美墨邊境手段 美國公民自由聯盟起訴拜登政府

抗議美墨邊境手段 美國公民自由聯盟起訴拜登政府
「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成

「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成
G7峰會前出手切斷中俄連結 美：北京有意穩定雙邊關係

G7峰會前出手切斷中俄連結 美：北京有意穩定雙邊關係
拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」

拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？