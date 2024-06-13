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G7領袖會議 美準備聯歐抗中俄 歐洲議會向右轉添變數

編譯周辰陽／綜合報導

拜登總統12日飛赴義大利與七大工業國集團（G7）領袖會晤，準備聯合盟友，就俄烏戰爭對俄羅斯施加更大壓力，也將針對中國支持莫斯科以及工業產能過剩等問題施壓。但峰會開始前就傳出美歐意見不一跡象，歐洲議會選後政治局勢向右轉，可能讓拜登的計畫複雜化。

美國之音報導，美方正致力於G7商定組成聯合戰線，對抗中國在重要綠色科技的產能過剩，同時建立機制，以運用俄羅斯被凍結資產援助烏克蘭的戰爭行動。

拜登正推動一項計畫，將向基輔提供多達500億美元的貸款，並利用西方金融機構凍結的大約2800億美元俄羅斯資產孳息償還給西方盟邦，金額估計為每年30億美元或以上，直到付完款項或莫斯科同意支付賠款。

這個金援烏克蘭的主意是運用孳息當作高達500億美元貸款的償還金，不過究竟由誰來提供借款，以及許多技術性的問題都還有待討論，包括俄羅斯資產在和平降臨解凍後何以為繼等。

莫斯科已威脅G7，若同意採納拜登的計畫，就要進行報復。POLITICO新聞網站報導，美歐在此計畫已出現重大裂痕，導致談判延到G7峰會後，且非常接近美國總統大選。

一位歐洲高層外交官表示：「華府提出的方案是，『我們（美國）貸款，歐洲承擔所有風險，你們（歐洲）支付利息，而我們（美國）把這筆錢用於一個美烏基金』。我們可能很蠢，但沒那麼蠢。」據稱，法國總統馬克宏與德國總理蕭茲將告訴拜登，他們拒絕美方提議歐洲擔任貸款唯一擔保人。

另外，在宣布對中國電動車跟其他戰略產業課徵新關稅的幾周後，拜登也希望其他國家領袖對抗中方利用上述產業廉價出口淹沒全球市場的作法，但德國迫切希望避免貿易戰。

美國之音指出，在對中俄兩條戰線上，還需要進行許多協商，官員們正想方設法，在峰會結束之前商定最終公報。然而，因為極右派政黨在德法兩國的歐洲議會選舉中大有斬獲，馬克宏與蕭茲遭到削弱；歐洲極右派對中俄持不同的意見，為G7態勢增添了另一層不確定性。

拜登 G7 貸款

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