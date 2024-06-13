美重新開放網路更換護照 每日限量申辦

國務院自即日起恢復民眾在線上申請護照更新或延長效期，但每天的名額有限，有需要者可在每天美東時間下午一時開始上網登記。（美聯社）

更新護照效率常受國人詬病，國務院 12日宣布重新恢復開放線上更換或延長護照的網路申請服務，這項試辦服務之前暫停了一年多。試辦目的是簡化國人護照換新的流程；目前僅適用一般更新，不適用加急服務，且只供符合特定要求的旅客申請，每日申請數量有限。

換新護照 必須符條件

國務院自東部時間每日下午1點開始接受申請；申請數量達到每日臨界點，網路窗口就會關閉，至次日下午再開放。線上申請不能保證處理時間更快，但可以避免透過郵件發送申請造成的延遲。

使用線上更新護照系統須符合以下資格：旅客是美國公民 和年滿25歲居民，已持有10年有效期護照；其他需具備要求還包括：

*申請者不能要求更改姓名、性別、出生日期或出生地。

*自提交申請日起，申請者至少有八周不會出國旅行。

*只申請更換普通護照，且申請者現在有護照；護照沒有遺失、被盜、損壞或殘缺。

*申請者可使用信用卡或金融卡或ACH（自動清算系統，automated clearing house）付款，且能夠上傳JPEG文件格式的數位護照照片。

*申請者最近的護照是在申請日期以前9至15年內簽發， 也就是2009年至2015年簽發（可以是已過期護照）。

完整規定在國務院網站公布。不符合線上延長護照流程資格者，仍可提出郵件申請。

交出申請 舊護照就註銷

官員指出，一旦交出網上更換護照申請，舊護照就會被註銷，不能用於國際旅行。

這是國務院網路更新護照系統的第二輪公開測試。該系統2021年以行政命令首次宣布，然後在2023年3月暫停。國務院官網指稱，第一輪試辦期有逾50萬人提出申請。之後政府進行封閉測試，持續開發和改善該系統。

國務院官員表示，這一輪公開測試將持續數月。官員未具體說明每日接受申請數量，但表示受理數量會逐日漸進增加，以追蹤使用者回饋並解決問題。

解決積件 恢復網路申請

更新護照申請量自2020年起嚴重積壓，國務院表示他們重視相關問題，處理時間已恢復至疫情 前水平。但去年夏天申請數量創紀錄，國務院發現等待更新護照時間增加。

官員表示，國務院已配備大量人力並實施一系列「提升效率措施」以縮短處理時間；預計隨著夏季旅行增加，「滿足需求不會有任何問題」。目前常規申請服務需時六到八周，加急服務需時二至三周。處理時間在國務院網站公布。