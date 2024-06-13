4艘俄國艦艇到訪古巴 美軍監控：不構成威脅

俄羅斯北方艦隊四艘艦艇12日開進古巴哈瓦那港，距離美國最近只有80哩，這是自62年前古巴危機後，俄國軍備最接近美國的一次。圖為古巴民眾觀看俄國「高希可夫海軍元帥」號護衛艦駛入港口。(美聯社)

古巴 飛彈危機62年後，俄羅斯四艘海軍艦艇在大西洋軍演並到訪古巴，俄國 艦隊包括攜帶極音速飛彈的核動力潛艦，艦隊駛向加勒比海期間，距離美國海軍航空站所在的佛羅里達州西礁島(Key West)僅百哩，美方密切監視並保持警戒，但認為不構成威脅。

飛彈危機62年 引關注

俄羅斯與西方國家因烏克蘭軍事行動而緊張之際，俄國艦隊11日在大西洋舉行軍事演習，並於12日至17日停靠古巴首都哈瓦那。

俄國國防部表示，巡防艦「高希可夫海軍元帥號」(Admiral Gorshkov)與核動力潛艦「喀山號」(Kazan)參與軍演，是模擬以飛彈攻擊逾320海里外的一群敵方目標。

俄羅斯「喀山」號核潛艦12日早晨駛入哈瓦那港。(美聯社)

高希可夫海軍元帥號配備新型鋯石(Zircon)極音速飛彈，此武器用以防衛俄國巡防艦、驅逐艦和潛艦，且可用來攻擊敵艦和地面目標；俄國總統普亭 讚賞鋯石為強大的武器，能以九倍超音速在逾620哩的範圍內，穿透任何既有反飛彈防禦系統。

高希可夫海軍元帥號、喀山號將與另外兩艘補給艦(油輪和打撈拖船)12日至17日停靠哈瓦那，喀山號屬於「亞森-M」(Yasen-M)型核動力潛艦，此次造訪哈瓦那是該型潛艦首次停靠外國港口。

古巴：俄軍艦未攜核武

俄國外交部形容，此次訪問恪守國際規定，且符合古巴與俄國間的歷史友好關係；古巴外交部表示，俄國軍艦未攜核武，不會造成區域威脅。

古巴的聲明接續美方持續追蹤俄國船艦在加勒比海的動態後發布，稱並非俄國首次派遣軍艦航向加勒比海，但普亭此前曾警告，俄軍可能將類似武器供應給西方國家的對手，以回應烏克蘭的西方盟友允許烏軍使用類似武器攻擊俄國境內目標。

美方持續監控俄國船艦繞駛佛州海岸附近的情況，但稱不構成威脅。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)12日表示，這是例行海軍演習，「我們看過，未來也會再見到，我不會解讀它有任何特定動機」。

蘇利文說，沒有證據顯示俄國將任何飛彈交給古巴，「我們預期不會發生這種事」，但美方將保持警戒。

哈瓦那距離美國海軍航空站所在的佛州西礁島僅100哩，美利堅大學 (American University)教授李奧葛蘭德(William Leogrande)表示，俄軍此次造訪適逢拜登政府思忖協助防禦烏克蘭不受俄軍侵擾要走多遠，顯然並非「標準做法」，「俄國軍艦來訪，是普亭要提醒拜登(總統)，莫斯科能在勢力範圍內挑戰華盛頓」。

此外，俄國軍艦中停古巴，恰逢古巴數十年來最嚴重的社會和經濟危機，糧食、藥品和燃料短缺，民怨沸騰。

李奧葛蘭德說：「這與冷戰相呼應，但與首次冷戰不同的是，古巴人並不是在意識形態上被俄國吸引，而是經濟方面有所需要。」