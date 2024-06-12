愛州4教師吉林遇刺 中籍兇嫌落網 路透：明顯隨機攻擊

中國吉林省北山公園10日發生持刀傷人事件，四名赴中國交流的美籍教師遇刺倒地，吉林警方當晚通報，中國籍的55歲崔姓兇嫌已落網。(路透)

中國吉林省北山公園10日發生持刀傷人事件，致五人被刺傷，其中四人為在中國姐妹校交流的愛阿華州 康納爾學院的美籍教師。中國外交部稱這是「偶發事件」，不會影響中美正常交流。吉林警方當晚通報，55歲的崔姓兇嫌已落網，行凶原因與走路時的碰撞有關。不過路透指出，案件是一起「明顯的隨機攻擊」。

美中雙方正積極推動民間交流以緩和雙邊關係，中國國家主席習近平 去年底宣布，未來五年邀請5萬名美國年輕人赴中國交流學習，10日卻爆出四名美籍教師在吉林遭刺事件，引起關注。

10日在社交平台「Ｘ」和微博上流傳的圖片和影片可見，四名外國人在北山公園中「遭遇襲擊，被捅多刀」，傷者衣服上血跡斑斑，倒地等待救援，隨後被送往鄰近醫院救治。

針對四名美籍教師被刺傷事件，吉林公安局船營分局當晚發布通報，指分局是在10日上午11時49分接獲派警指令稱，船營區北山公園發生傷人案件。警方趕到現場後，第一時間將傷者送醫救治，迅速抓捕犯罪嫌疑人。

據通報，經查，55歲的崔姓吉林男子在北山公園走路時與一名美籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和三名同行外籍人士，以及上前阻止其行凶的一名中國籍遊客。經了解，四名美籍人士來自愛阿華州康納爾學院，他們受邀在位於吉林市的北華大學授課。

通報說，目前傷者均得到妥善醫治，無生命危險。案件偵辦等相關工作正在進一步開展中。

愛阿華州康納爾學院校長證實，四名傷者是該校前往吉林北華大學進行合作授課的教師，並形容這是一宗嚴重事件。愛阿華州眾議員 薩布納(Adam Zabner)表示，他的哥哥是受害者之一，並透露他們當時正在參觀一座寺廟，突然遭到一名持刀男子襲擊，手臂被刺傷。薩布納表示，有兩名講師被送往加護病房，但校方未透露傷勢。襲擊發生時，他們正由中國當地合作機構的教員陪同，當時未有學生參與該行程。