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4美師在中遇襲／台學者：美中民間交流 形同斷氣

中國新聞組／綜合11日電
愛阿華州眾議員亞當薩布納的哥哥大衛薩布納(圖)是受害者之一，他在襲擊中手臂被刺傷。(取自CNN畫面，亞當薩布納提供)
愛阿華州眾議員亞當薩布納的哥哥大衛薩布納(圖)是受害者之一，他在襲擊中手臂被刺傷。(取自CNN畫面，亞當薩布納提供)

四名到中國工作的愛阿華州康納爾學院(Cornell College)教師在吉林遇刺一案，儘管中國外交部稱為「偶發事件」，但政治分析人士認為，事件引發的後續效應恐不小，因為此次襲擊可能是中國戰狼外交排外情緒的外溢，對美中兩國間敵意的積累和民間往來無疑是雪上加霜，或可預期美國官方也應會強烈反擊。

位於台中的東海大學政治系教授邱師儀對「美國之音」表示，美中兩強基於地緣競爭的白熱化，不管就軍事或政治經貿面所衍生的緊張情緒和摩擦都還在意料之中，但若連最友善、最容易維持的民間教育文化交流都突發敵意和暴力意外，代表兩國的民間外交恐也開始進入惡性循環，將讓愈來愈多的美國人對中國卻步。

他分析，許多赴華交流的美國人對中國的態度相對友善，因為他們來自教育界，多屬自由派人士、政黨傾向也偏向支持民主黨，並喜愛中國文化。

邱師儀說，美籍教師遇刺恐引爆美中政治板塊上的兩大衝突元素。其一，由於吉林位處東北內陸，當地民眾的平均教育程度較低，他們既有的反美情緒或民族主義容易遭煽動；其二，遭刺的美籍教師來自美國中西部的愛阿華州，政黨傾向偏支持共和黨，被視為最反共的「紅州」，換言之，雙方本就屬較易起衝突火花的潛在族群，現突發暴力意外，若不妥善處理，星星之火或可燎原。

邱師儀也對遇刺事件後的兩國民間往來不表樂觀，他形容，原本「一息尚存」的美中民間交流，現在形同「完全斷氣」，因為中國現在仇外、仇美的情緒不斷外顯，不僅常見政府官員、解放軍發洩類似的情緒、甚至恐已蔓延至一般百姓。

中國媒體對此案的報導十分有限，網絡消息也遭封鎖，遭到網民吐槽說，「一直撤熱搜、外國人躺在地上的圖片也給屏蔽了」、「這很少見，建議國安介入查一下」。

台灣學者邱師儀也批評，中國對此暴力事件的處置過於消極，應盡速檢討通報資訊的不透明，並對社會關切的刑事案件鬆綁言論控制和新聞鉗制。他說，如果四名美籍教師遇刺真是偶發事件、並非中國民眾針對美國的仇外情緒，北京當局就開放言論，留待眾人和媒體去檢視。

愛阿華州 民主黨 共和黨

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