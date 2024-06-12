我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

美史首例 杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

記者胡玉立、張文馨／綜合報導
杭特（右）被陪審團裁定三項重罪後，拜登總統（左）11日下午回到德拉瓦州老家，在機場與杭特擁抱，表達支持。（美聯社）
杭特（右）被陪審團裁定三項重罪後，拜登總統（左）11日下午回到德拉瓦州老家，在機場與杭特擁抱，表達支持。（美聯社）

拜登總統次子杭特．拜登（Hunter Biden）11日在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）遭聯邦法院陪審團定罪；杭特被控在2018年購買槍枝時對自己非法吸毒行為撒謊，三項罪名均成立，成為美國史上首位被判有罪的現任總統子女。

拜登總統在判決後不久即發表聲明表示，「我接受本案結果，並在杭特考慮上訴時繼續尊重司法程序。」拜登上周已表示，若杭特被定罪，他不會特赦杭特。

拜登表示，「我和吉兒會一直與杭特跟我們的家人站在一起，沒有什麼會改變這件事。」「我是總統也是父親，我與吉兒（Jill Biden）一樣愛著兒子，並以兒子成功戒毒為傲。

杭特購槍案被判三項罪名成立，他也成了第一位現任總統的兒子被判決刑事罪名確立。（美...
杭特購槍案被判三項罪名成立，他也成了第一位現任總統的兒子被判決刑事罪名確立。（美聯社）

杭特案陪審團一致決議杭特所涉違反規定購槍三項罪名成立，杭特（中）在聆判後與母親吉...
杭特案陪審團一致決議杭特所涉違反規定購槍三項罪名成立，杭特（中）在聆判後與母親吉兒（左）、妻子梅麗莎（右）一起步出法院。（美聯社）

現年54歲的杭特為此案歷經兩天審判，12名成員組成的陪審團在審議三小時後宣讀有罪判決；杭特聆聽後輕輕點了點頭，拍了拍律師的背，擁抱法律團隊另一名成員，然後帶著蒼白微笑，親吻妻子梅麗莎（Melissa），在梅麗莎與第一夫人吉兒陪伴下離開法庭。

拜登總統為此臨時改變行程，下午搭專機離開華府前往德拉瓦州的家；杭特及梅麗莎和他們仍值幼年的兒子波（Beau）在停機坪等待拜登。拜登給兒子杭特大大的擁抱，也擁抱了梅麗莎，然後他用手梳理孫子波的頭髮，親吻他的頭頂，臉上明顯帶著情緒。一家人在停機坪逗留了幾分鐘，分別上車前往住所。

審判進行期間，拜登避免談論此案，但他留在威明頓的時間比平時更長，展現拜登家庭對杭特的支持。拜登12日上午將啟程前往義大利參加七國高峰會。

這場審判在11月5日即將舉行總統大選、民主黨總統拜登與共和黨前任總統川普對決的背景下進行。川普5月30日甫於紐約州因偽造商業紀錄以掩蓋性醜聞，被判34項重罪成立，成為史上首位被判犯有重罪的美國前總統。川普對於自己被起訴和判罪，指稱司法遭到操控。

針對杭特遭定罪，川普競選發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，「這次審判只不過是在分散人們對拜登犯罪家族真實罪行的注意力。」

杭特因為在2018年填寫購買左輪手槍的聯邦篩選文件時謊稱自己沒有違法吸毒行為，之後非法持有該武器11天而被判有罪。杭特因三項罪名面臨最高25年監禁，但初犯的非暴力犯罪者通常會得到較短刑期。法官尚未設定宣判刑期的日期。

杭特的辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)表示，他們將「繼續積極應對所有可能的法律挑戰」，目前不清楚杭特會以何種理由提出上訴，但在此案開審前，律師曾多次提出挑戰但都未成功。杭特在加州仍面臨另一起稅務案件；該案訂9月5日在洛杉磯進行。

拜登 川普 德拉瓦州

上一則

美擬擴大限制中國取得AI晶片 鎖定GAA製程

下一則

美國大選前亂象 研究：「假新聞網站」比真的還多

延伸閱讀

杭特有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數

杭特有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數
杭特有罪 拜登聲明：接受判決結果

杭特有罪 拜登聲明：接受判決結果
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
華郵：拜登政府將禁止醫療債務列入信用報告

華郵：拜登政府將禁止醫療債務列入信用報告

熱門新聞

超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下