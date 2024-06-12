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美擬擴大限制中國取得AI晶片 鎖定GAA製程

記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府擬再進一步收緊對中國的晶片出口限制，對輝達、英特爾、台積電、三星都將造成影響。（路透）
拜登政府擬再進一步收緊對中國的晶片出口限制，對輝達、英特爾、台積電、三星都將造成影響。（路透）

彭博資訊11日報導，拜登政府考慮將人工智慧（AI）應用所需的晶片也列入禁止出口至中國的範圍內，鎖定環繞閘極（GAA）結構的製程晶片，包含輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）、台積電（TSMC）和三星（Samsung）都打算在明年大量投產GAA的晶片。

彭博資訊報導，這將是美國政府進一步限制中國獲取先進晶片的方式，美國的目標是讓中方在打造和操作AI模型時更加困難，並在中方商業化之前封鎖這項新興技術。

知情人士告訴彭博資訊，最新禁令還在討論中，美方還沒拍板；美國商務部工業和安全局（BIS）曾向技術諮詢委員會提出一個版本，遭委員會的業界專家以規範過於廣泛駁回，如今又送出一項草案給委員會審議，若通過就可望發布。

美國擬再進一步限制對中國的晶片出口，防止中國在AI領域快速發展。（路透）
美國擬再進一步限制對中國的晶片出口，防止中國在AI領域快速發展。（路透）

知情人士透露，不確定商務部最後公布的版本，是要限制中國自己開發GAA晶片的能力，還是進一步限制美國晶片製造商販售相關產品至中國。

台積電今年初舉行首場法說會時主動對媒體透露，將在高雄增建第三座12吋晶圓廠，並切入2奈米先進製程，台積電的2奈米採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構，也就是GAA，台積電規畫在2025年推出。

彭博資訊報導，輝達、英特爾、台積電和三星都打算在明年大量投產GAA的晶片。

此外，國土安全部11日新增東莞綠洲鞋業、販售海鮮的山東美佳集團，以及新疆神火煤電公司共3家中國企業，因強迫維吾爾族勞動而被限制產品進口；到目前為止，美國政府已將68家中企納入這項黑名單，產業領域遍及農業、服裝、電池、化學、家電和塑膠等。

晶片 台積電 商務部

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