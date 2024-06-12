中國艇闖淡水／北京使出「灰色襲擾」挑釁台交戰準則

阮男遭移送台北市士林地檢署。(記者翁至成／翻攝)

中國籍男子駕快艇 闖入台灣淡水港口「投奔自由」一事，引起各方高度注意。台灣國防部 長顧立雄11日定調稱，尚未排除是中方針對台灣海防底線刻意使出的「灰色襲擾」。學者同意，這可能性很高，因為自從台灣軍方頒布交戰準則以來，類似的襲擾事件，不時發生，時機過於巧合，此次快艇事件屬解放軍刻意挑釁或測試台軍交戰準則的概率不低。

「美國之音」11日報導，雖阮姓男子宣稱是要「投奔自由」，但顧立雄11日接受媒體聯訪時定調，這不排除又是一次中方刻意為之的軍事「灰色襲擾」，台灣將提高警覺。他說，未來軍方也將擴大對海巡署的支持，共同強化平承時期第一線海防的防務。

顧立雄說「我們沒有辦法排除這樣的可能性，有關(中方)「灰色襲擾」這個部分本來就一直持續存在，當然要做相關的釐清，但是永遠要維持有這樣的警覺。」

台淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，雖然案情尚待釐清，但就其發生的時機與樣態來研判，此事件屬灰色軍事襲擾的概率很高，因為已有前例可循。

他說，台灣前國防部長邱國正3月7日於立法院質詢時表示，已研議將交戰準則(Rules of Engagement, ROE)納入軍方戰備規定，但一周內，中國就兩度派出無人機侵擾台灣離島金門的二擔島上空，拍攝當地駐守部隊的運作並在網上曝光。

這一次，新任國防部長顧立雄6日才於立法院備詢時提及，一旦中共攻擊台灣的航機艦、設施或攻擊台灣本島、離外島及任何飛航實體未經許可進入12浬領空、領海，台灣軍方就可行使自衛權，按比例進行自衛反擊。

但顧立雄的話才剛落下，兩天後，6月8日就有中國民用無人機飛抵金門上空投擲傳單，並經由抖音進行網路直播，中方挑釁意味已相當濃厚；未料，接踵而來的是6月9日的快艇直闖淡水河事件。

林穎佑分析，台灣軍方領導人每每一提及交戰準則，中方就做出明顯的相應動作，似乎擺明挑釁和測試台灣軍方及其交戰準則的執行力，同時營造台灣國安單位無力保護國土、中國入侵台灣輕而易舉的負面形象。

新加坡 國立大學政治系副教授莊嘉穎也持相同觀點，他接受美國之音訪問指出，中方對台使出灰色地帶干擾的目的，首先是要降低台灣的防備，改變現狀；其次是讓台灣疲於應付，最終喪失抵抗的信心和意志。

莊嘉穎研判，兩岸近期突發的海上爭端或資訊輿論操作，恐都是中方刻意為之，旨在凸顯台灣防衛缺失，以求消耗台灣防衛力或達到不戰而屈人之兵的效應。

報導指，涉事的中國籍阮姓男子則依台灣的「兩岸人民關係條例」和「移民法」等罪嫌遭裁定收容，後續案情據傳將由台灣檢方的國安專組檢察官深入調查。