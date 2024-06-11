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4愛阿華州教師吉林遇襲被刺傷 渾身血跡倒地…2人進加護病房

編譯陳韻涵／綜合報導
美國愛阿華州四名交換教師在中國吉林的公園被刺傷，倒在地上等待救援，稍後已被送到醫院急救。(截自微博)
美國愛阿華州四名交換教師在中國吉林的公園被刺傷，倒在地上等待救援，稍後已被送到醫院急救。(截自微博)

愛阿華州康納爾學院(Cornell College)四名講師前往中國參加與吉林北華大學合作的教學計畫，孰料10日上午在吉林參訪北山公園時被一名男子持刀刺傷，傷者包括愛州州眾議員的哥哥。

部分大學 暫停與中合作

康納爾學院是愛州弗農山(Mount Vernon)一所私立文理學院，該校院長布蘭德(Jonathan Brand)發出聲明表示，嚴重攻擊事件發生時，這四位講師由一名中國教師陪同參觀公園。

康納爾學院發言人珍·維瑟(Jen Visser)表示，沒有學生參加這項計畫。

美聯社報導，中國國家主席習近平曾表示在未來五年內要邀請五萬名美國青年訪問中國。但今年4月，國務院以中國可能扣留美國人出境為由，向國人發布到中國旅行的三級警示，不鼓勵國人前往，部分學校也暫停與中國的學校交流。

4人倒地 衣服血跡斑斑

10日在微博上流傳的圖片和影片可見，四名外國人在北山公園中「遭遇襲擊，被捅多刀」，傷者衣服上血跡斑斑，倒地等待救援，隨後被送往鄰近醫院救治。

學院表示，傷者包括愛阿華市州眾議員亞當‧薩布納(Adam Zabner，民主黨)的哥哥、33歲的大衛‧薩布納(David Zabner)。

大衛表示，他們正在參觀一間寺廟，卻遭一名男子持刀攻擊，大衛的手臂被刺傷，傷口縫合後考量失血過多而住院一晚，幸無大礙。

薩布納表示，有兩名講師被送往加護病房，但校方未透露傷勢。

亞當表示，大衛曾在康納爾學院任教一年，2021年以訪問講師的身分首次前往中國，並基於該次經驗「加入他們今年夏季到中國的計畫」。

亞當補充說道，大衛自2021年以來便是波士頓塔夫茨大學(Tufts University)的博士生，「他實際上常住波士頓」。

愛州州長：祈禱他們康復

愛州州長金雷諾茲(Kim Reynolds)表示，她與該州聯邦代表團及國務院保持聯繫，她在社群媒體上寫道：「請祈禱他們完全康復並平安返美。」

愛州眾議員對這起攻擊事件感到震驚，並已聯繫美國駐中大使館，協助傷者獲得妥善醫療並安全離開中國。

康納爾學院2018年秋天宣布與中國吉林市的北華大學建立合作關係，中國教育部批准此計畫，兩校簽署協議。

康納爾學院2018年新聞稿指出，根據兩校協議，北華大學支付康納爾學院教授赴中國教授電腦科學、數學和物理等多個領域部分課程兩周期間，在中國旅遊和生活的費用。

康奈爾學院院長戴克(Miller Dieker)當時表示，「正如同美國許多行業，當我們邁入更全球化經濟時，必須放眼國際。」

四名愛阿華州教師在中國吉林的公園內被刺，從截圖中可見四人似是背部受傷，當地公安及...
四名愛阿華州教師在中國吉林的公園內被刺，從截圖中可見四人似是背部受傷，當地公安及路人已在協助，等待救援。(截自CBS)

眾議員 國務院 波士頓

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