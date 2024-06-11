美國提以哈停火協議 聯合國安理會通過 俄選擇棄權

聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火方案，包括中國都同意，只有俄國棄權。圖為美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德。 （路透）

聯合國安理會10日通過決議案，要求以色列 與哈瑪斯雙方停止長達8個月的交戰，並且交換人質與囚犯。這項由美國起草的決議案投票 時，中國並未行使否決權，俄國則是棄權。

這份總統拜登批准的決議草案，經過15名安理會成員將近一周談判後在9日拍板定案。在獲得安理會通過之前，必須獲得至少9票同意，而且美國、法國、英國、中國與俄羅斯等5個常任理事國未行使否決權。今年3月，中俄兩國曾否決加薩 停火決議案，更早之前，美國則曾否決3項停火決議草案，其中兩項曾要求立即停火。

「今天，我們為和平投票，」美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)說。拜登在5月31日宣布，以色列已提出一項三部分的方案，讓加薩最終可以停火並釋放所有人質。根據加薩衛生當局統計，這場衝突已造成超過3萬7000多名巴勒斯坦人死亡。

聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，15席中只有俄國棄權，中國也表支持。(美聯社)

俄羅斯駐聯合國大使Vassily Nebenzia舉手表示棄權，是唯一未支持美國停火方案的國家。（路透）

美國駐聯合國代表團發言人伊凡斯(Nate Evans)9日表示，對安理會來說，向哈瑪斯施壓以使其同意以色列已經接受的提議非常重要。他說，「以色列已經接受了這項提議，安全理事會有機會口徑一致，呼籲哈瑪斯也接受這項提議。」

投票結果出爐後歐盟也表示肯定指出，「我們敦促雙方接受並實施這項三階段提議。」聯合國表示，決議內容的第一階段要求立即且全面停火並釋放包括婦女、老人和傷者在內人質、歸還部分被殺害人質遺體以及交換巴勒斯坦囚犯。另外，以色列軍隊則須撤出加薩「人口稠密地區」，讓人道救援物資能夠安全地分發。

第二階段包括永久停止敵對行為，釋放所有仍在加薩的人質並讓以色列軍隊全面撤出當地。第三階段則是加薩多年重建的開始，所有遺留在加薩境內的死亡人質遺體也將歸還以色列。

就在安理會於10日開始投票時，國務卿布林肯(Antony Blinken)抵達以色列，他的行程包括與甘茨(Benny Gantz)會面。屬於以色列戰爭內閣中間派成員的甘茨，稍早宣布辭去戰時內閣部長，因為他指控總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)管理戰爭不當，並拒絕就敵對行動結束後加薩的去向達成共識。