我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

美國提以哈停火協議 聯合國安理會通過 俄選擇棄權

編譯莊瑞萌／綜合報導
聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火方案，包括中國都同意，只有俄國棄權。圖為美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德。 （路透）
聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火方案，包括中國都同意，只有俄國棄權。圖為美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德。 （路透）

聯合國安理會10日通過決議案，要求以色列與哈瑪斯雙方停止長達8個月的交戰，並且交換人質與囚犯。這項由美國起草的決議案投票時，中國並未行使否決權，俄國則是棄權。

這份總統拜登批准的決議草案，經過15名安理會成員將近一周談判後在9日拍板定案。在獲得安理會通過之前，必須獲得至少9票同意，而且美國、法國、英國、中國與俄羅斯等5個常任理事國未行使否決權。今年3月，中俄兩國曾否決加薩停火決議案，更早之前，美國則曾否決3項停火決議草案，其中兩項曾要求立即停火。

「今天，我們為和平投票，」美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)說。拜登在5月31日宣布，以色列已提出一項三部分的方案，讓加薩最終可以停火並釋放所有人質。根據加薩衛生當局統計，這場衝突已造成超過3萬7000多名巴勒斯坦人死亡。

聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，15席中只有俄國棄權，中國也表...
聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，15席中只有俄國棄權，中國也表支持。(美聯社)

俄羅斯駐聯合國大使Vassily Nebenzia舉手表示棄權，是唯一未支持美國...
俄羅斯駐聯合國大使Vassily Nebenzia舉手表示棄權，是唯一未支持美國停火方案的國家。（路透）

美國駐聯合國代表團發言人伊凡斯(Nate Evans)9日表示，對安理會來說，向哈瑪斯施壓以使其同意以色列已經接受的提議非常重要。他說，「以色列已經接受了這項提議，安全理事會有機會口徑一致，呼籲哈瑪斯也接受這項提議。」

投票結果出爐後歐盟也表示肯定指出，「我們敦促雙方接受並實施這項三階段提議。」聯合國表示，決議內容的第一階段要求立即且全面停火並釋放包括婦女、老人和傷者在內人質、歸還部分被殺害人質遺體以及交換巴勒斯坦囚犯。另外，以色列軍隊則須撤出加薩「人口稠密地區」，讓人道救援物資能夠安全地分發。

第二階段包括永久停止敵對行為，釋放所有仍在加薩的人質並讓以色列軍隊全面撤出當地。第三階段則是加薩多年重建的開始，所有遺留在加薩境內的死亡人質遺體也將歸還以色列。

就在安理會於10日開始投票時，國務卿布林肯(Antony Blinken)抵達以色列，他的行程包括與甘茨(Benny Gantz)會面。屬於以色列戰爭內閣中間派成員的甘茨，稍早宣布辭去戰時內閣部長，因為他指控總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)管理戰爭不當，並拒絕就敵對行動結束後加薩的去向達成共識。

以色列 加薩 投票

上一則

川普完成視訊保釋面談僅30分鐘 挨轟「差別待遇」

下一則

7月移民排期公布 非中國出生第3優先倒退11月

延伸閱讀

美無力謀和先求自保？傳可能與哈瑪斯談單邊協議尋求釋放5美籍人質

美無力謀和先求自保？傳可能與哈瑪斯談單邊協議尋求釋放5美籍人質
安理會首度通過以哈停火協議 以色列態度模糊引人揣測

安理會首度通過以哈停火協議 以色列態度模糊引人揣測
美國提以色列哈瑪斯停火決議草案 安理會表決通過

美國提以色列哈瑪斯停火決議草案 安理會表決通過
布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數

布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數

熱門新聞

超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠