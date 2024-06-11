CNBC：歐盟保護主義興起 對中國貿易更硬

歐盟 議會選舉結果重畫議會政治版圖，未來五年勢必在歐洲政策制定上扮演更吃重角色。財經媒體CNBC認為，可能影響歐盟政策的轉變，包括右派政黨預料會主張加強邊境控管，對來自歐盟以外國家的移民採取更強硬的態度。

在生活成本危機和經濟成長乏力的壓力下，氣候政策可能面臨更大阻力。倫敦智庫皇家 國際事務研究所歐洲項目研究員歐洲項目高級研究員范瑞表示，落實歐盟的碳中和計畫的綠色新政，如今面臨風險。歐洲議會已放寬若干立法，以安撫右翼阻力。

對俄烏戰爭，受若干和俄羅斯關係較密切的歐盟成員國影響，歐盟對烏支持將面臨考驗。花旗分析師認為，歐洲有些極右派和極左派政黨，與俄國和中國關係密切，這可能使這些政黨更易阻撓國防支出，這些人也反對美國在歐洲的影響力，這可能使其支持歐洲較自主的國防架構。

另外，歐盟產業策略可能生變，在美國緊密盟友和重要貿易夥伴中國間，保持微妙平衡。

商業風險分析公司維里斯科楓園分析師提到，歐盟可能持續專注高科技和綠色產業，並續推去年歐洲晶片 法及關鍵原材料法，同時可能對中國進口產品採強硬態度。新歐盟領導高層與議會很可能持續強化保護主義、介入策略性產業的趨勢，但歐盟仍將是仰賴對外貿易的開放經濟體。