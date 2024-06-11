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印太司令：中國若犯台 美軍將投入大量無人機「把台海變地獄」

記者張文馨／華盛頓報導
美軍計畫在台海出現變局時出動大量無人機來阻擋解放軍攻勢，圖為美軍第11裝甲騎兵團在加州施放大量無人機。(取自國防部網站)
美軍計畫在台海出現變局時出動大量無人機來阻擋解放軍攻勢，圖為美軍第11裝甲騎兵團在加州施放大量無人機。(取自國防部網站)

針對抑制北京犯台野心，印太司令巴帕羅(Samuel Paparo)日前接受華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)專訪表示，一項名為「地獄」(Hellscape)的應變計畫，將讓美軍得以快速部署無人機干擾中國解放軍行動，為美國集結盟友爭取時間；羅金以美中軍事預算及軍力發展分析，他認為剩下的時間已經不多。

巴帕羅在新加坡參加安全論壇香格里拉對話時，在場邊接受羅金專訪，分析解放軍攻台對策。

巴帕羅表示，不能讓中國國家主席習近平認為犯台很容易成功；北京想要的是安靜全面地發對動台戰爭，在全世界集結起來採取行動前，速戰速決並造成既定事實；習近平不會想重蹈俄國覆轍，侵略烏克蘭已成為一場持久的消耗戰。

巴帕羅表示，當北京展開侵略行動，美軍會部署數以千計的無人潛艇、船艦和飛機，湧入台海阻止解放軍的腳步，為台灣、美國與友軍爭取集結時間。

巴帕羅說，透過運用機密的軍事能力，把台海變成無人的「地獄」(hellscape)，讓解放軍度過非常悲慘的一個月，為我方爭取時間；巴帕羅沒有透露計畫細節，但強調可以實現。

將無人機能力投入台海衝突，與美國五角大廈正在發展的大規模複製無人機計畫相呼應。

五角大廈去年9月推出「複製」(Replicator)計畫，預計花18個月到24個月，在不同的領域打造數千套自主武器系統，以小型、智能、便宜且大量的武器平台，來應對中國的競爭，包含台海衝突；國防部本財政年度為這項計畫投入5億元。

巴帕羅表示，大量發展無人機武器正是美國從烏克蘭戰場學到的經驗。

羅金分析，單一戰略無法阻止解放軍發展，北京正全面發展核能、海軍、空軍、網路、情報和電子戰能力(巴帕羅預估解放軍的年度預算高達7000億美元，而美國2024財年的國防預算約8400億元)，並透過經濟、政治和假訊息等手段來干擾台灣人民，推動統一進程，這些遠非印太司令部所能應對。

羅金表示，華府必須採取更多行動，增加習近平占領台灣所必須付出的成本。

此外，華府智庫美國企業研究所(AEI)與戰略暨國際研究中心(CSIS)近日分別提出報告，分析北京除了傳統軍事行動以外的灰色地帶行動。

AEI報告指出，北京意圖透過脅迫手段，來達成政治控制台灣的目的，這點較少受到關注，實際上美國、台灣和世界各國其實有能力制定反制措施，阻止北京的脅迫行動。

CSIS報告則提到，北京除了動用軍事力量封鎖台灣，更可能透過執法力量執行隔離台灣的任務，例如出動海警登船檢查，造成商船避開台海的實際效果，從而建立台海新常態。

解放軍 預算 習近平

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