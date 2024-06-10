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賣淫、販毒、謀殺 委國最大黑幫滲入美國

編譯俞仲慈／綜合報導
委內瑞拉黑幫猖獗，圖為委國內政部出動軍隊，到該國一座監獄掃蕩獄中的黑幫分子，被控的黑幫反銬雙手坐在地上。(美聯社)
委內瑞拉黑幫猖獗，圖為委國內政部出動軍隊，到該國一座監獄掃蕩獄中的黑幫分子，被控的黑幫反銬雙手坐在地上。(美聯社)

拜登政府日前祭出任內最嚴厲的移民政策，不過先前邊境門戶大開，讓委內瑞拉最大黑幫組織趁虛而入，在國內頻頻犯案，引發新一波治安危機，引起國會與執法單位重視。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，路易斯安納州東巴頓魯治(East Baton Rouge)警方查獲跨州人蛇集團強迫移民婦女賣淫案件；佛羅里達州南部有一名前委內瑞拉警員無端遭到殺害。

還有去年7月偷渡入境的委內瑞拉19歲青年卡斯楚-瑪塔(Bernardo Raul Castro-Mata)上周在紐約市，因槍擊兩名員警遭到逮捕，而且之前涉及皇后區多起搶劫案。

委內瑞拉黑幫猖獗，圖為委國內政部出動軍隊，到該國一座監獄掃蕩獄中的黑幫分子。(美...
委內瑞拉黑幫猖獗，圖為委國內政部出動軍隊，到該國一座監獄掃蕩獄中的黑幫分子。(美聯社)

治安現危機 FBI重視

上述看似無關的犯罪案件，唯一共同點就是來自委內瑞拉規模最大的犯罪組織：Tren de Aragua，如今潛入美國境內犯案，引起美國海關暨邊境保護局(CBP)與聯邦調查局(FBI)重視。

德州艾爾帕索(El Paso)FBI幹員博伊德((Britton Boyd)指出：「他們沿著南美洲移民路線潛入其他國家，在南美洲建立犯罪組織，且沿著移民路線北上，抵達美國。」

南美淪陷「小心這黑幫」

報導指出，Tren de Aragua多年來不僅在委內瑞拉犯案，甚至危害鄰國玻利維亞、哥倫比亞、智利、秘魯等國治安，哥倫比亞前副總統兼國家警局局長納蘭霍(Óscar Naranjo)指出，Tren de Aragua是「拉丁美洲最具破壞性的犯罪組織，也是治安最大挑戰」並警告「小心這個黑幫」。

邊境巡邏隊長歐文斯(Jason Owens)今年4月初證實，去年在南部邊境逮捕多名Tren de Aragua成員，並在X發文警告：「這個組織是委內瑞拉最強大的黑幫，以謀殺、販毒、性犯罪、勒索等各種暴力犯罪聞名。」

擬定為跨國犯罪組織

根據統計，從2023財政年度至去年5月間，德州CBP已經確認58名Tren de Aragua成員身分，涉及刑事案件多達70多件，顯示已出現組織性犯罪。

今年3月，以佛州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)為首的共和黨人呼籲拜登總統將Tren de Aragua指定為「跨國犯罪組織」：「因該組織已經嚴重危害整個中、南美洲治安，若不加以制止，(美國)將出現前所未有的恐怖犯罪。」

移民 FBI 拜登

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