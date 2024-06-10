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拜登新政策有漏洞 無證客被捕登記後 又釋放入境

記者顏伶如／綜合報導
由於美國邊界政策的漏洞，逮捕無證移民並登記後，還是放他們入境，使得近年來闖關者愈來愈多。圖為中國走線客結隊從墨西哥進入加州聖地牙哥邊界。(美聯社)
由於美國邊界政策的漏洞，逮捕無證移民並登記後，還是放他們入境，使得近年來闖關者愈來愈多。圖為中國走線客結隊從墨西哥進入加州聖地牙哥邊界。(美聯社)

拜登政府禁止美墨邊境無證移民申請庇護的行政命令5日生效，但「運作考量」(operational considerations)條款卻讓新規存有漏洞，聯邦政府礙於經費、權限限制，實際上沒辦法將所有無證移民都驅逐出境，尤其來自南美洲、亞洲、非洲及歐洲等地，最近才在邊境地區大量出現的移民。美聯社報導，到了6日下午，有來自中國、印度、哥倫比亞、厄瓜多等地的移民獲得釋放，得以進入美國。

美聯社報導，拜登行政命令生效之後14小時，來自哥倫比亞美德殷(Medellin)的無證移民賀納羅(Gerardo Henao)遭到邊境巡邏隊(Border Patrol)逮捕，卻沒有遭到立即驅逐出境，而是隔天被帶到聖地牙哥一處巴士站釋放。賀納羅搭上前往機場的火車，準備搭機前往新澤西州紐瓦克(Newark)。

對賀納羅較有利的條件是，從美國飛往哥倫比亞的遞解班次較少。缺乏資源、外交限制以及作業流程障礙等，使得拜登政府在實際執行層面上很難大規模遣返無證移民。

由於美國邊界政策的漏洞，逮捕無證移民並登記後，還是放他們入境，使得近年來闖關者愈...
由於美國邊界政策的漏洞，逮捕無證移民並登記後，還是放他們入境，使得近年來闖關者愈來愈多。圖為中國走線客從墨西哥跨越格蘭德河進入德州。(路透)

5日生效的行政命令裡設有「運作考量」但書，聯邦政府坦承如果要遣返所有無證移民，確實面臨經費與權限的限制，尤其是美洲、亞洲、非洲及歐洲等國家，最近才在邊境大量出現的移民。

國土安全部文件中指出，是否有辦法根據行政命令驅逐移民，與在邊境地區查緝的移民人口統計背景與國籍息息相關。

曾在7日聽取簡報的兩名國土安全部資深官員匿名受訪時說，行政命令生效之後已有數千移民遭到驅逐，17個遞解班機目的地包括烏茲別克斯坦，遭到驅逐的無證移民包括來自哥倫比亞、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、秘魯、墨西哥等國公民。

59歲的賀納羅說，在聖地牙哥東部山區高壓電線旁的泥路被邊境巡邏員逮捕，巡邏員告知禁止庇護申請的命令已生效。賀納羅拿到被捕文件及保釋證明之後，巡邏員告知10月23日要在新澤西州移民法院出庭。賀納羅在聖地牙哥轉運站候車時說，被捕後只接受拍照、按指紋而已，「根本不算什麼」。

報導指出，6日下午在4小時內就有4車無證移民被載到轉運站，其中包括來自中國、印度等國移民。

移民 新澤西州 拜登

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