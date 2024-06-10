歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

歐洲議會選舉9日投票，位於比利時布魯塞爾的歐洲議會在現場架起大電視，實況轉播各國的選舉結果。(歐新社)

歐洲議會選舉9日結束，結果是支持反移民與民族主義的右派勢力大有斬獲，衝擊德法兩國，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)敗選後宣布解散國會提前改選。

根據美聯社報導，有27個會員國組成的歐盟 議會在選舉後明顯右傾，其中義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)領導的席次一口氣增加一倍多。

最令外界震驚的是，法國極右派瑪琳·雷朋(Marine Le Pen)領導的「國民集會黨」(National Rally)獲得逾30%選票，是馬克宏領導中間路線「復興黨」(Renew)的兩倍，後者得票率還不足15%。

馬克宏隨後坦承敗選：「我已經聽到了你們的心聲、你們的擔憂，我不會置之不理。」並宣布立即解散國會，提前改選，不過這項決定極具政治風險，因為執政黨可能流失更多席次，讓馬克宏在2027年任期結束前成為跛腳總統。

面對即將來到的大選，雷朋準備大展身手、趁勝追擊：「我們已經準備好扭轉國家局勢，捍衛法國人民權益，已結束大規模移民。」

歐洲議會選舉9日投票，圖為羅馬尼亞票設立的歐洲議會投票站。(美聯社)

同樣吞下敗選苦果的還有德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)，雖然極右派「德國另類選擇黨」(Alternative for Germany，AfD)選情一度受到主要候選人的醜聞衝擊，但支持率還是從2019年11%提高至16.5%；相較之下，德國執政聯盟各黨派支持率勉強超過30%，實在讓蕭茲顏面無光。

AfD領導人韋德爾(AfD leader Alice Weidel)得意洋洋表示：「在所有末日預言後，在飽受過去數周猛烈攻擊後，如今我們已是第二強大政黨力量。」

至於歐盟主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)領導的中間右派「基督教民主黨」(Christian Democratic)選前因為受極右派壓力，在移民和氣候政策進一步偏右，順利取得近30%得票率，超過蕭茲領導的社會民主黨(Social Democrats)，讓范德賴恩保住主席寶座。

由於歐盟會議選舉後明顯右傾，可以預見歐盟今後更難立法，恐導致全球最大貿易集團決策陷入癱瘓。