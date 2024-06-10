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眾議員提案 禁國安部從6家中國企業購買鋰電池

記者謝守真／綜合報導
多名眾議員提案，要求國安部暫停從中國寧德時代、比亞迪等六家中國企業採購鋰電池。(路透資料照)
多名眾議員提案，要求國安部暫停從中國寧德時代、比亞迪等六家中國企業採購鋰電池。(路透資料照)

中國電池企業出口障礙愈來愈多，中國財新網指出，美國多名眾議員提案，要求國土安全部暫停從寧德時代、比亞迪等六家中國企業採購鋰電池。

中國的界面新聞報導，美中戰略競爭特別委員會網站日前公告，由該委員會主席、共和黨籍穆勒納爾(John Moolenaar)等多位議員共同發起的「脫離外國敵對電池依賴法」，要求禁止國土安全部向六家中國鋰電池企業採購電池，同時也希望推動供應鏈與美國地緣政治對手「脫鉤」。

上述六家中國鋰電池企業為寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。這幾家電池企業在動力或儲能電池領域的市占率位居全球前列。

穆勒納爾稱，「我們的軍隊已禁止使用這些電池，國土安全部也應該這樣做」。在其提出的議案最終實施前，還須經由參眾兩院投票通過、總統簽署等流程。

據美國去年底通過的2024財年國防授權法案，國防部將被禁止從上述六家中企採購電池。

此外，五名共和黨議員近期也聯合致函國土安全部，要求將寧德時代和國軒高科列入「維吾爾強迫勞動」實體清單並禁止兩家公司的產品進入美國。

除上述禁令，華府上月宣布大幅提高從中國進口的鋰電池產品關稅，車用鋰電池關稅稅率今年將從7.5%提高到25%。

國土安全部 共和黨 關稅

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