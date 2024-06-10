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G7峰會下周登場 將警告中國小型銀行「停止協助俄羅斯」

編譯廖振堯／綜合報導
G7將於13至15日在義大利東南部的Fasano舉行，圖為峰會地點Borgo Egnazia度假村。(路透)
G7將於13至15日在義大利東南部的Fasano舉行，圖為峰會地點Borgo Egnazia度假村。(路透)

七大工業國集團(G7)將於13至15日於義大利召開峰會，據兩位知情人士透露，美國官員預計將警告規模較小的中國銀行，要求其停止協助俄羅斯逃避西方制裁。

路透報導，一位參與策畫的美國官員和另位了解該議題的人士表示，會中的非公開會議將重點討論中俄貿易於烏俄戰爭的影響，可能會公開聲明涉及中資銀行的問題。一位知情人士稱重點是規模較小的中國金融機構。

烏俄戰爭後中俄促進人民幣貿易，以求保護兩國經濟免受美國制裁。但中國大型銀行仍擔憂制裁，已自行限制或完全退出涉及俄羅斯的跨境交易。這讓企業轉向邊境的小銀行，並促使地下融資管道或加密貨幣交易；西方官員也擔心一些中國金融機構仍在經手軍民兩用的貨物。中國表示這些都是與俄羅斯的正常貿易，美國指控毫無根據。

G7國家預計不會在峰會期間立即懲罰任何銀行，例如限制它們存取國際轉帳系統SWIFT或美元交易。美國迄今不願制裁中國主要銀行，因為制裁長期以來被視為「核選項」，可能在全球經濟和中美關係引發巨大的連鎖反應。

一名美國官員先前向路透表示，拜登政府今年開始調查可能使用哪些制裁工具來阻撓中國銀行，但沒有計畫立即採取行動。拜登去年12月簽署一項行政命令，威脅制裁幫助俄羅斯規避西方制裁的金融機構。

負責國際經濟的白宮副國家安全顧問辛格(Daleep Singh)本周向智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)表示，他預計G7領導人將把目標鎖定在中國對俄羅斯的經濟支持。「我們擔心的是，中國日益成為俄羅斯戰爭機器的工廠。俄羅斯的軍事野心明顯威脅到烏克蘭，而且日益擴大到歐洲安全、北約和跨大西洋安全時，中國可說是獨裁政權的軍火庫。」

辛格和其他拜登政府高階官員表示，美國及盟友已準備好利用制裁和更嚴格的出口管制來降低俄羅斯規避西方制裁的能力，包括次級制裁(secondary sanctions)銀行和其他金融機構。

俄羅斯 拜登 G7

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