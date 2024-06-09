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反戰聲浪日增 內唐亞胡7月24日赴美國會演說

編譯俞仲慈／綜合報導
以色列總理內唐亞胡預計下個月24日前來華府並應邀到國會發表演說，試圖消除外界對加薩地區衝突的爭議。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡預計下個月24日前來華府並應邀到國會發表演說，試圖消除外界對加薩地區衝突的爭議。(美聯社)

正當以哈(Israel-Hamas)戰爭仍如火如荼的重要時刻，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)預計下個月24日前來華府並應邀到國會發表演說，試圖消除外界對加薩地區衝突的爭議。

根據美聯社報導，國會領導人上周發函邀請以色列總理內唐亞胡前來美國國會發表講說，以表達對這位長期盟友的堅定支持。

眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)以及眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)聯名提出的邀請函寫道：「我們正面臨生存挑戰，包括伊朗、俄羅斯和中國之間日漸加強的伙伴關係，威脅我們各國以及世界各地自由人民的安全、和平與繁榮。」並強調：「為了鞏固兩國持久關係，強調美國與以色列的團結一致，我們邀請閣下分享以色列政府捍衛民主、打擊恐怖主義以及在該地區建立公正且持久和平的願景。」

經過雙方磋商，內唐亞胡決定7月24日在國會發表演說：「很榮幸應參眾兩院邀請在國會演說，並代表以色列向美國人民與全世界宣揚這場正義戰爭的真相，以反駁那些企圖摧毀我們的人。」

不過可以預見屆時內唐亞胡現身國會，勢必引發親巴勒斯坦人士的強烈抗議，同時也凸顯民主黨人對於以哈戰爭立場分歧。

美國最高階的猶太裔民選官員舒默3月間曾嚴厲譴責內唐亞胡，但6日晚間發表聲明指出，儘管與內唐亞胡旗幟鮮明，但仍支持他在國會演說：「因為美國與以色列關係堅若磐石，超越任何人甚至任何一位總理。」 

不過有其他國會議員並不買帳，佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)直言：「內唐亞胡就是一名戰犯，我當然不會出席。」

以色列 眾院 參院

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