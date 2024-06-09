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當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

挺巴數萬人白宮前示威 爆警民衝突…煙霧彈、辣椒水都出動

編譯盧炯燊／綜合報導
親巴勒斯坦的數萬名抗議者8日在白宮外舉行大規模示威活動，演變成警民衝突，有示威者投擲煙霧彈還擊警方的驅離，現場濃煙滾滾。(路透)
親巴勒斯坦的數萬名抗議者8日在白宮外舉行大規模示威活動，演變成警民衝突，有示威者投擲煙霧彈還擊警方的驅離，現場濃煙滾滾。(路透)

數以萬計親巴勒斯坦的抗議者8日在白宮外舉行大規模示威活動，最終演變成警民衝突，警方對示威人群施放辣椒水及催淚劑，有示威者投擲煙霧彈還擊，現場濃煙滾滾，一片混亂。

「粉紅代碼」(CODEPINK)及「美國伊斯蘭關係協會」(Council on American Islamic Relations)等團體發動這次包圍白宮的活動，不少人響應，他們分別乘坐長途巴士由各州來參加集會。

當局對此做好應對措施，特勤局發言人表示：「本周末在華盛頓特區的活動將導致大量人群聚集，為此已在白宮建築群附近實施額外的公共安全措施」，包括設置防攀爬圍欄。白宮大樓周圍也豎起柵欄作為第二道防線。

3萬多的示威人群主要聚集在拉法葉廣場公園(Lafayette Square Park)，警方一早設防將附近數條街道封閉。

示威者先是展開一面兩哩長的巨大的紅色橫幅用以包圍白宮，上面寫著遭以色列殺害的巴勒斯坦人名字。他們高喊著「自由巴勒斯坦」、「去死的警察」等口號。部分人揮舞巴勒斯坦旗幟。

示威集會上有人發言指斥以色列是屠夫，要求馬上停火、立即結束對加薩的圍困、恢復所有巴勒斯坦囚犯的自由以及結束對巴勒斯坦的占領。

示威最終演變成衝突，從社群媒體上發布的一些視頻顯示，有抗議者點燃煙霧彈後扔到白宮草坪，一時間濃煙滾滾。也有視頻顯示白宮外第七位總統安德魯‧傑克森(Andrew Jackson)雕像遭到破壞，上面被人塗上「解放加薩」和「抵制以色列產品」等字句。

大批州立公園局警察介入，有示威者聲稱遭到施放辣椒水及催淚劑，也有人表示遭警察用警棍襲擊，一名獨立記者在社媒發布了一張他臉上流血的照片，聲稱是警察試圖逮捕他時使用了警棍。州立公園局未說明有多少人被逮捕。

正在法國作國事訪問的總統拜登，此前表示支持和平抗議，但不支持混亂及暴力。

白宮 巴勒斯坦 以色列

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