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駐以色列美軍官員 提供情報助救出加薩人質

編譯廖振堯／綜合報導
以色列官員8日表示，當天軍方赴加薩中部紐瑟拉特(Nuseirat)拯救人質的行動，事先經過數周的策畫，直到8日早晨實施前幾分鐘才獲批准。圖為人質獲營救後，興奮比讚。(路透)
以色列官員8日表示，當天軍方赴加薩中部紐瑟拉特(Nuseirat)拯救人質的行動，事先經過數周的策畫，直到8日早晨實施前幾分鐘才獲批准。圖為人質獲營救後，興奮比讚。(路透)

美國國防部和中央情報局(CIA)一直提供加薩上空的無人機空拍、通訊攔截和其他來源收集到的人質可能位置的資訊。了解援助情況的美國和以色列官員透露，以色列8日的營救行動成功，部分功勞是美國情報部門提供了有關人質的情報。

紐約時報報導，一名美國官員表示駐紮在以色列的人質營救小組透過情報和其他後勤支援，協助以軍救出四名人質。兩名以色列情報官員也說駐以美軍的官員提供了一些有關8日獲救人質的情報。

據一位熟悉情況的以色列高階國防官員透露，美國和英國的情蒐分析小組在戰爭期間一直駐紮在以色列，協助以色列情報部門蒐集和分析與人質相關的資訊，因其中一些人質是英、美兩國的公民。

以國官員稱雖然該國有自己的情報來源，但美國和英國能提供以色列無法自行收集的空拍和網路情報。以國官員表示美國和英國團隊都沒有參與規畫或執行營救行動，因以色列人已是人質救援的專家，在戰術規畫上幾乎不需要支援，但額外情報確實提供了附加價值。

美國官員則說情報支援主要集中在人質位置和哈瑪斯最高領導層的資訊，主要是因為他們認為說服以色列結束戰爭的最佳方式是奪回人質並抓捕或狙殺哈瑪斯高層。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)的聲明也呼應此立場，在聲明中表示「美國支持一切確保哈瑪斯扣押的人質獲釋的行動」，包括進行中的談判或其他方式，尤其是人質中仍有美國公民。蘇利文也說哈瑪斯、以色列、埃及、卡達、美國的談判代表目前正在討論的停火提案將是剩餘人質平安返家的解方。「目前檯面上的人質釋放和停火協議將確保所有剩餘人質獲釋，同時為以色列提供安全保證、救濟加薩無辜平民」。

拜登總統在巴黎與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會面後也對此發言，他樂見四名人質安全獲救，得以返回以色列與家人團聚，「在所有人質回家並達成停火協議之前，我們不會停下腳步，這是至關重要的」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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