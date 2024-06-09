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以軍戲劇性營救人質策畫數周 激烈駁火…1指揮官陣亡

編譯潘勛／綜合報導
以色列精銳的反恐特種部隊指揮官札摩拉(Arnon Zamora)8日在營救人質的過程中殉國。(取自社媒X平台)
以色列精銳的反恐特種部隊指揮官札摩拉(Arnon Zamora)8日在營救人質的過程中殉國。(取自社媒X平台)

以色列官員表示，這次赴加薩中部紐瑟拉特(Nuseirat)拯救人質的行動，事先經過數周的策畫，而且直到8日早晨實施前幾分鐘才獲批准；過程中特種部隊與哈瑪斯(Hamas)民兵激烈駁火，以國精銳的反恐特種部隊指揮官札摩拉(Arnon Zamora)殉國。

紐約時報報導，以國特種部隊在軍方、情報單位及空軍掩護下，突襲紐瑟拉特市區相隔數百呎的兩棟大樓，救出四名人質，人質生還且健康狀態不錯。

加薩衛生官員表示，數十名巴勒斯坦人，包括婦孺，在這次行動中被殺；以軍表示，只針對危及以國拯救人質部隊的民兵下手。以軍、巴人衛生官員都未對這次突襲中被殺的平民及戰鬥兵員做出分析。

兩名以國國防官員表示，自去年10月展開地面攻勢以來，已橫掃加薩大部分地區，但是在三個不同的軍事行動中只拯救七名人質生還，而仍留在加薩的人質粗估有120人；幾次擬定的救援任務，都因害怕危及人質性命，還有部隊戰士會在過程中喪生，最後並未發動。

以軍發言人哈加里少將(Daniel Hagari)表示，為這次拯救行動，軍官們籌畫數周，匯整必要的人力物力；情報單位先行探知一名女性人質被關在一幢大樓，而另三名在另一座；戰士們先在兩棟建築物中先行密集模擬訓練，沙盤推演；這次任務的地點，在平民住宅區的中心，哈瑪斯蓄意躲在民宅裡，平民及武裝民兵一起看守人質；以軍必須用確保人質能夠生還的方式執行任務。

直到8日早晨，軍方參謀長哈勒維(Herzi Halevi)及國家安全局長巴爾(Ronen Bar)在原訂上午11時任務展開時間的前幾分鐘，才下達可執行的命令；選擇在光天化日下進行，攻占兩棟建築，才讓哈瑪斯猝不及防；哈瑪斯原以為以軍打算在夜間行動。

哈加里表示，關押女性人質的建築有武裝守衛圍在囚室外，但被以國軍官出奇不意擊斃。而在另棟有三名人質的建築中，以軍先艱難與守衛駁火，才救下人質。特種部隊撤出兩棟建築物時，哈瑪斯向他們開火、發射火箭彈，部隊隊員用肉身掩護人質；以國空軍在該區內外鎖定民兵攻擊。

阿克沙烈士醫院(Al-Aqsa Martyrs Hospital) 巴方官員達克蘭(Khalil Daqran)表示，攻擊發生在市集附近，當地行人密集，故多人傷亡。哈加里表示，軍方曉得有巴人傷亡，但認為不到100人，無法確定有多少是武裝分子。以軍「雅瑪姆」(Yamam)反恐特種部隊指揮官、36歲的札摩拉傷重不治，他身後留下妻子及兩個小孩。

哈瑪斯 加薩 紐約時報

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