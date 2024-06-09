遭劫246天 以軍自加薩救出4人質 包括中以混血女子 哈瑪斯稱210巴人喪生
以色列特種部隊8日早晨展開以巴開戰以來最大的人質營救行動，從加薩中部紐瑟拉特市(Nuseirat)救出三男一女共四人，其中一人是中國和以色列混血兒，他們遭巴勒斯坦好戰分子劫持達246天；哈瑪斯組織(Hamas)稱以軍的行動造成至少210人喪生；在法國訪問的拜登總統及法國總統馬克宏聞訊後慶賀四名人質終於平安返家。
美聯社報導，以軍表示，26歲的中以混血女子諾亞．阿加馬尼(Noa Argamani)、22歲的梅爾(Almog Meir Jan)、27歲的柯茲洛夫(Almog Meir Jan)與41歲的齊夫(Shlomi Ziv)經特種部隊營救成功，平安生還，先由直升機送往醫院做檢查，再與家人團聚；消息傳出，以國人民歡欣鼓舞。
阿加馬尼與腦瘤母親團聚
阿加馬尼與另三人都是在去年以色列音樂節上被劫持，視頻顯示她被兩名巴人男子夾坐在一輛摩托車上，高喊「別殺我！」，因此成為最廣為人知的人質之一。她的母親因腦瘤正在醫院治療，阿加馬尼被送往母親所在的醫院團聚；以國官方視頻中，她對內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)總理表示，太久沒聽到希伯來語了，真的非常興奮。
內唐亞胡聲明矢言繼續戰鬥到所有人質獲釋；國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，這次拯救行動很大膽、計畫周密，執行得乾脆利落。
包括23名孩童、11名女性共109具巴人屍體當天被送到阿克沙烈士醫院(Al-Aqsa Martyrs Hospital)，而以色列戰機則在天空轟隆而過。醫院發言人德格蘭(Khalil Degran)表示，另有100多名傷者已經送達，加計送去奧達醫院(Al Awda hospital)的遺體，共有210人喪生，他已經跟奧達醫院交談過。美聯社表示奧達醫院的數目無法證實。
人在黎巴嫩的哈瑪斯高層奈姆(Bassem Naim)表示，內唐亞胡及他的法西斯政府8日犯下駭人的大屠殺，致210人喪生400多人受傷，足以證實巴人反抗軍頻頻強調的說法，即內唐亞胡根本不打算達成協議，結束這起戰爭，和平地讓被俘以色列人獲得自由。
國會山莊報(The Hill)報導，這次營救行動是以哈戰爭爆發以來規模最大，讓被救人質數目來到七人。哈瑪斯在去年10月7日攻擊行動中綁走200多人。
拜登、馬克宏慶賀人質回家
今日美國報(USA Today)報導，拜登與馬克宏一起現身時表示，美法等國將繼續努力，直到所有人質回家、達成停火協議為止，這是基本要務。
馬克宏也稱讚人質獲救，另呼籲以永久的政治解決來處理以哈戰爭，他認為那才能達成持久和平、安全；他重申法國支持拜登政府上周提出的全面停火提議，分三階段讓以軍由人口稠密的加薩撤出、哈瑪斯釋放人質交換以國監禁的巴人囚犯，最終階段則是重建加薩。
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，釋放人質及達成停火協議，才能確保所剩人質一起釋獲，讓「以國取得安全保證，加薩無辜百姓獲得解脫」。
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