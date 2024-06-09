遭劫246天 以軍自加薩救出4人質 包括中以混血女子 哈瑪斯稱210巴人喪生

四名人質8日獲得營救後，分別與家人擁抱或視訊通話。他們是22歲的梅爾(左上)、41歲的齊夫(左下)、26歲中以混血的阿加馬尼(右上)與27歲的柯茲洛夫(右下)。(路透)

以色列 特種部隊8日早晨展開以巴開戰以來最大的人質營救行動，從加薩 中部紐瑟拉特市(Nuseirat)救出三男一女共四人，其中一人是中國和以色列混血兒，他們遭巴勒斯坦好戰分子劫持達246天；哈瑪斯組織(Hamas)稱以軍的行動造成至少210人喪生；在法國訪問的拜登 總統及法國總統馬克宏聞訊後慶賀四名人質終於平安返家。

美聯社報導，以軍表示，26歲的中以混血女子諾亞．阿加馬尼(Noa Argamani)、22歲的梅爾(Almog Meir Jan)、27歲的柯茲洛夫(Almog Meir Jan)與41歲的齊夫(Shlomi Ziv)經特種部隊營救成功，平安生還，先由直升機送往醫院做檢查，再與家人團聚；消息傳出，以國人民歡欣鼓舞。

阿加馬尼與腦瘤母親團聚

阿加馬尼與另三人都是在去年以色列音樂節上被劫持，視頻顯示她被兩名巴人男子夾坐在一輛摩托車上，高喊「別殺我！」，因此成為最廣為人知的人質之一。她的母親因腦瘤正在醫院治療，阿加馬尼被送往母親所在的醫院團聚；以國官方視頻中，她對內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)總理表示，太久沒聽到希伯來語了，真的非常興奮。

內唐亞胡聲明矢言繼續戰鬥到所有人質獲釋；國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，這次拯救行動很大膽、計畫周密，執行得乾脆利落。

包括23名孩童、11名女性共109具巴人屍體當天被送到阿克沙烈士醫院(Al-Aqsa Martyrs Hospital)，而以色列戰機則在天空轟隆而過。醫院發言人德格蘭(Khalil Degran)表示，另有100多名傷者已經送達，加計送去奧達醫院(Al Awda hospital)的遺體，共有210人喪生，他已經跟奧達醫院交談過。美聯社表示奧達醫院的數目無法證實。

人在黎巴嫩的哈瑪斯高層奈姆(Bassem Naim)表示，內唐亞胡及他的法西斯政府8日犯下駭人的大屠殺，致210人喪生400多人受傷，足以證實巴人反抗軍頻頻強調的說法，即內唐亞胡根本不打算達成協議，結束這起戰爭，和平地讓被俘以色列人獲得自由。

國會山莊報(The Hill)報導，這次營救行動是以哈戰爭爆發以來規模最大，讓被救人質數目來到七人。哈瑪斯在去年10月7日攻擊行動中綁走200多人。

拜登、馬克宏慶賀人質回家

今日美國報(USA Today)報導，拜登與馬克宏一起現身時表示，美法等國將繼續努力，直到所有人質回家、達成停火協議為止，這是基本要務。

馬克宏也稱讚人質獲救，另呼籲以永久的政治解決來處理以哈戰爭，他認為那才能達成持久和平、安全；他重申法國支持拜登政府上周提出的全面停火提議，分三階段讓以軍由人口稠密的加薩撤出、哈瑪斯釋放人質交換以國監禁的巴人囚犯，最終階段則是重建加薩。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，釋放人質及達成停火協議，才能確保所剩人質一起釋獲，讓「以國取得安全保證，加薩無辜百姓獲得解脫」。