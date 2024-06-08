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疑源自中國 新聞App用AI製假消息 美議員要查

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疑源自中國…熱門新聞App用AI製造假消息 美國議員要求嚴查

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
美國一款熱門的新聞聚合應用程式（App）NewsBreak源自中國，且使用人工智慧（AI）產生不實報導。（路透）
美國一款熱門的新聞聚合應用程式（App）NewsBreak源自中國，且使用人工智慧（AI）產生不實報導。（路透）

路透日前報導，美國一款熱門的新聞聚合應用程式（App）NewsBreak源自中國，且使用人工智慧（AI）產生不實報導，如今有3名美國國會議員要求進一步檢視NewsBreak。

路透先前的報導確認至少40個案例，證明NewsBreak使用AI工具來影響其亟欲拉攏的群體。報導援引的資料包括一些先前未曝光的侵犯版權相關法院文件、一些停終信函（cease-and-desist）電子郵件，以及一份2022年的公司備忘錄紀錄對「AI生成報導」的擔憂。

民主黨籍聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）表示：「一家公司販售未經核實的人工生成新聞已夠可怕，唯一比這更可怕的是，這家公司和一個（與我國）相對抗的外國政府有深厚關聯。」

華納還說：「這是又一個案例可見來自有疑慮國家的科技構成嚴重威脅。這也清楚提醒我們，有必要有一套總體方法來對付這種威脅，如果只是像打地鼠一樣見一家公司打一家，我們根本贏不了。」

發聲的美國議員表示，他們擔憂NewsBreak過去和現在與中國投資人的關連，以及這家公司有許多工程師在中國。

根據路透報導，NewsBreak於2015年在美國推出，是中國新聞聚合App「一點資訊」的子公司，兩家公司皆由鄭朝暉創辦，他並擔任NewsBreak的執行長；兩公司還共享2015年在美國註冊的「興趣引擎」（Interest Engine）演算法專利，這款演算法能根據使用者的興趣和位置來推薦新聞內容。

一點資訊曾在2017年獲得中共官員讚揚在傳播中國政府的宣傳方面有效率。路透則未發現證據顯示NewsBreak封鎖或製作有利於中國政府的新聞，也無法證實NewsBreak目前與中共有任何關聯。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（Select Committee on China）首席民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）表示：「（路透的）報導揭露了有關Newsbreak的嚴重問題，以及它和一個協助中共的實體及和一個中國官媒的歷史關係。」他指的分別是一點資訊及與中國官方有關的前投資者鳳凰新媒體。

共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）則指出，NewsBreak獲得IDG資本（IDG Capital）支持，顯示這款App「值得受到加強檢視」，「我們不能允許我們的外國對手能取得美國公民的數據，使之變成對抗美國利益的武器」。

總部在北京的IDG資本2月告訴彭博（Bloomberg News），他們和中國軍方沒有任何關係，不該被列入美國國防部當月提出與中國軍方合作的中企名單。

路透尋求NewsBreak對美國議員的說法置評，其發言人回覆說：「NewsBreak是一家美國公司，而且一直都是。任何與此相反的說法皆屬不實。」

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