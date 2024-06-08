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梅南德茲收賄案 商人作證：曾送賓士 盼「擺平」刑事調查

記者顏伶如／綜合7日電
聯邦參議員梅南德茲夫婦身陷收取黃金及賓士汽車等賄賂醜聞當中，但他聲明還要爭取連任。（路透）
聯邦參議員梅南德茲夫婦身陷收取黃金及賓士汽車等賄賂醜聞當中，但他聲明還要爭取連任。（路透）

原本默默無聞的新澤西州企業家烏瑞柏(Jose Uribe)，由於捲入民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)行賄案而受到矚目。烏瑞柏與檢方達成認罪協議之後同意配合調查，搖身一變成指控梅南德茲涉及不法的關鍵證人，7日在曼哈頓聯邦區域法院作證時，開門見山便坦承對梅南德茲行賄。

烏瑞柏在證人席上表示，曾經送了一輛賓士(Mercedes-Benz)轎車給當時為梅南德茲女友、後來成為梅南德茲妻子的娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)，做為換取動用梅南德茲影響力的交換條件。

檢察官帕米朗特茲(Lara Pomerantz)詢問，行賄時是單獨行動或有其他人陪同，烏瑞柏回答：「還有其他人。」烏瑞柏說，一起參與行賄的是在新澤西州經營清真肉品(halal meat )生意的埃及裔商人哈納(Wael Hana)。

檢方指出，哈納透過肉品公司對梅南德茲夫妻行賄。

梅南德茲夫妻遭到起訴罪名包括串通收取現金、金塊等價值數十萬元賄賂，梅南德茲同意幫忙埃及圖利、干預新州的刑事案件，其中一起案件與烏瑞柏有關。

紐約南區聯邦檢察官指出，保險仲介出身的烏瑞柏後來從事卡車運輸業，由於兩名朋友遭到刑事調查，希望透過梅南德茲幫忙擺平。起訴書指出，烏瑞柏為梅南德茲妻子購買一輛全新的賓士C-300敞篷車，價值6萬多元。

烏瑞柏7日作證時對陪審團說：「我明白贈送車子企圖影響聯邦參議員以阻撓刑事調查是不對的。」他說：「對於所作所為，我深感後悔。」

對於行賄的來龍去脈，烏瑞柏說，哈納告知「有辦法解決麻煩」，哈納並提到梅南德茲與娜汀的名字。烏瑞柏說，哈納聲稱可以去找娜汀，然後透過娜汀拜託梅南德茲幫忙。

70歲的梅南德茲與57歲的娜汀‧梅南德茲都遭到起訴，但由於娜汀正在接受乳癌治療，法官斯坦恩(Sidney H. Stein)同意讓讓她延到7月開審。除了梅南德茲夫妻、哈納之外，新州企業家戴畢斯(Fred Daibes)也遭起訴，四人都辯稱無罪。

行賄商人7日作證，曾以賓士車行賄聯邦參議員梅南德茲。原為民主黨籍的梅南德茲，已宣...
行賄商人7日作證，曾以賓士車行賄聯邦參議員梅南德茲。原為民主黨籍的梅南德茲，已宣布將以無黨籍競選連任。 圖為梅南德茲夫婦收受商人賄賂的賓士敞篷車。（歐新社）

新澤西州 新州 參議員

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