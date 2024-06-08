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收禮、新房產…大法官公布財務5看點

記者胡玉立／綜合報導
7日公布的八名大法官財產申報，湯瑪斯（前排左二）填報確曾接受共和黨大金主招待頂級旅遊。（美聯社）
7日公布的八名大法官財產申報，湯瑪斯（前排左二）填報確曾接受共和黨大金主招待頂級旅遊。（美聯社）

最高法院大法官7日公布去年最新財務狀況；大法官固定提交年度財務文件，但因近年大法官道德標準受到更多批評，最新披露的財務訊息受到更嚴格檢視，外界也可一窺大法官的收禮及其他收入來源，以及鮮為人知的生活細節。

九位大法官只有最近因倒掛國旗爭議身陷火網的艾里托(Samuel A. Alito Jr.)獲准延期90天披露外，其他八人都提交了財務文件。國會山莊報（The Hill）提出5大看點：

*大法官湯瑪斯披露了以前「漏報的」億萬富豪付費旅行

湯瑪斯(Clarence Thomas)財務披露包括補交2019年文件「無意遺漏」，由德州房地產億萬富翁、也是共和黨大金主克羅(Harlan Crow)支付的兩次高檔旅費。第一次是2019年7月印尼峇里島之旅；據ProPublica報導，湯瑪斯夫婦旅費逾50萬元均由克羅承擔。第二次是幾天後湯瑪斯和克羅去加州的俱樂部度假，食宿皆由克羅出錢。

*大法官報銷19次旅行

八位大法官詳細呈報去年獲准報銷的19次旅行，其中11次旅行是由大學院校支付。文件顯示，其中3名大法官在海外任教，半數大法官往返國內的法學院。

7日公布的大法官財務申報內容，外界可以一窺大法官的「業外收入」，以及收受贈禮的情...
7日公布的大法官財務申報內容，外界可以一窺大法官的「業外收入」，以及收受贈禮的情況。(美聯社)

*四位大法官賺到大筆著作版稅

去年有四名大法官賺到大筆書籍版稅。大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)獲版稅最多，賺到89萬3755元，這應是她預訂今年9月出版回憶錄的預付款。卡瓦諾(Brett Kavanaugh)獲34萬元圖書版稅，該書預計2025或2026年出版。薩多馬友(Sonia Sotomayor)獲兩筆圖書版稅共8萬6000元。戈薩奇(Neil Gorsuch)報告來自兩家出版商的圖書版稅收入，分別是25萬元和312元。

*流行天后碧昂絲贈送大法官傑克森演唱會門票

傑克森的財務披露顯示，碧昂絲(Beyonce)去年送她四張演唱會門票，價值3711.84元。傑克遜還報告了兩位藝術家和「HU學者」為她最高法院辦公室房間捐贈價值1萬2500元的藝術品。湯瑪斯呈報他收到非營利獎學金組織霍雷肖阿爾傑協會 (Horatio Alger Association) 執行董事吉魯夫婦（Terry & Barbara Giroux）價值2000元的相簿。

*薩多馬友擁有一處新出租房產

薩多馬友首次披露她在邁阿密附近新改建出租房產詳細資料；該房產「去年轉為出租用」，估值10萬至25萬元，去年租金收入5001元至1萬5000元。她另在曼哈頓出租一套仍在貸款的公寓。

大法官操守備受檢驗，自去年起必須申報財務讓外界檢視他們的收禮及其他收入來源。最近...
大法官操守備受檢驗，自去年起必須申報財務讓外界檢視他們的收禮及其他收入來源。最近因掛旗事件受到矚目的大法官艾里托(右一)聲請延後90天申報。（路透）

大法官 碧昂絲 加州

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