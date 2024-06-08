澳前總理陸克文：台海開戰衝擊 如同二戰

澳洲駐美大使陸克文示警，台海若開戰將根本改變世界樣貌。(歐新社)

路透6日引述66歲澳洲 前總理、現任澳洲駐美大使陸克文(Kevin Rudd)在美國檀香山演說中警告，有關台灣的戰爭，其引發的全球後果及衝擊將和二戰一樣大，根本改變世界的樣貌。

曾兩度擔任澳洲總理的陸克文6日在夏威夷智庫亞太安全研究中心演說中指出，中國國家主席習近平本月將滿71歲，在他80歲前，將很可能想達成兩岸最後的國家統一目標。「若我們忽略中國愈來愈清楚的軍事信號，將很愚蠢，包括其最近的軍演態樣」。

陸克文還說，至於中國是否動手，將端視其對美國嚇阻力的認知。

陸克文並指稱，美國認識到若中國成功併吞台灣，將對美國的可信度造成負面影響，並對美國在全球同盟的可靠感帶來深遠、恐不可逆的效應。

陸克文示警，台灣相關的戰爭將產生經濟成本、國內政治衝擊和不可知的地緣政治後果，這將很可能是自二戰以來，「我們從未見過的程度」。不管該戰爭的結果如何，即美國勝利、中國勝利或兩敗俱傷，戰後的世界很可能淪為與之前截然不同的樣貌。

另外，華盛頓郵報 6日刊登陸克文投書，亦摘自其前述演說。他提到，中國在政、軍、經、外交與網路等方面，用灰色地帶策略威嚇台灣，旨在影響台灣民眾心理、態度、行為及政治輿論。對反對統一的台灣領導高層，北京也加強政治攻擊，藉由使對政治無感的一般選民看到台灣的脆弱性，使他們喪失合法性。

陸克文認為，北京在南海及東海的作為，跟其對台的灰色地帶策略有點類似。中國空軍也飛到釣魚台 列嶼附近；北京在南海仁愛暗沙(仁愛礁)對菲律賓也有非致命性脅迫舉動。

陸克文強調，北京對整個台灣採取灰色地帶策略的強度拉高，並持續強化以武力奪台所需的軍力，以削弱台灣的嚇阻能力和作戰能力，以及其政治、社會與經濟韌性。

陸克文建議，嚇阻中國，使其不對台灣動武，這是美國及其盟友維持印太地緣政治穩定基石。今後十年需更努力整合嚇阻能力，才能維持和平。