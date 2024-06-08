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520演講後 華府疑賴論再起？是否脫軌引起各方議論

記者 郭崇倫
中華民國總統賴清德5月20日就職時的演說，激怒北京，數日內即展開環台軍演，使台海情勢升高。(美聯社)
中華民國總統賴清德5月20日就職時的演說，激怒北京，數日內即展開環台軍演，使台海情勢升高。(美聯社)

賴清德總統就職演說經半個月後，究竟美國對演講內容事先知不知情？仍是美中台政壇討論不休議題。

對堅持美國完全知情者來說，他們認為以美國對台的完全掌控，不可能不知情。換句話說，賴的強硬演說是美國後面指示，目的是測試北京紅線。

北京就持這個陰謀論，中共在五二○前信了美方說法，認為賴不會超過蔡英文的框架，結果演講一出來被解讀成新版兩國論，自認失算，反應強烈。

美方第一時間並不以為賴演講脫軌太多，但中英文有語境差異，美國人與中國人的了解更是不同。一位懂中文的駐台外交官聽完演講後，詫異問美國在台協會(AIT)官員，得到回應是大要都有掌握。AIT主席羅森柏格參加完就職典禮仍在台灣時，當時與她談過話的人說，賴的演講，美方並不覺得有何大不了。

但北京宣布軍演後美方就知道情況不妙，美方從北京的反應，發現也許有錯讀或誤讀之處，部分美國國務院官員心裡不舒服，覺得被台灣耍了。

在該軍演開始後，美國開始與賴的演說拉開距離，國務院台灣事務辦公室應一位美國學者詢問，表達對該演說的官方看法時說：一、美國事先並未看過演講全文；二、美國對演講內容既不贊同、也不背書；三、該演說對地區穩定沒助益。

這個說法雖未公開宣布，但相信應已傳達給兩岸官方。唯一透露出官方訊息的是中情局(CIA)前高官，國安會前亞太資深主任韋德寧(Dennis Wilder)。他接受彭博資訊訪問時說，賴的演說確實有點太過激怒北京，他擔心若美國跨黨派國會議員繼續「太愛台灣」，恐使台灣政府誤解，進一步企圖改變現狀。

美國自去年初，賴確定獲黨內提名後，就一直有疑賴論，韋德寧是其中大將，由他出面委婉表達國務院的不滿很合理。疑賴論後來經幾番周折，美國才逐漸去除疑慮，一是賴本人言必稱蔡英文路線，一直強調他會遵循。其次是1月選後的人事布局，大致保留蔡的國安幕僚團隊，以此向美方保證。

尤其重要的是賴副手蕭美琴，既是美國熟悉信任的人，又了解蔡路線的要旨，美國冀望透過蕭的傳達，能對疑賴論做有效制衡。

但令人對賴決策模式意外的，竟是蕭並不在賴的決策核心。五二○前兩天兩場國安簡報，對中文媒體的是當時總統府副秘書長、轉任賴政府國安會諮委的黃重諺，而對外國媒體除黃以外，蕭也在座。

雖有蕭的加持，但5月18日透露的四大要素演說內容，五二○演說都沒提，不禁使人懷疑蕭是否在賴的決策圈內；若她是如此向外媒簡報，很可能是這樣告訴美方官員與AIT，誤解很可能因此產生。

真正使美方擔心的，是賴任期一開始就發生這樣的事，美國將來要如何制衡賴，原以為消散的疑賴論，在華府又死灰復燃。

大選期間「美德」之說，一度超過「德美」。一位五二○就職典禮現場的人說，蕭進場時掌聲超過賴進場。之前外界想像，可由蕭帶領對美外交的超級決策小組，甚至美國可透過蕭制衡賴，都只存於想像中；對美外交若未經賴授權，蕭也不敢造次。

現在美中台充滿疑心，完全沒互信，中國不信美國事先對賴講稿不知情，美國對台灣未來的國安決策沒信心，台灣面對不可測的北京，又要與心中不舒服的美國打交道，未來將是顛簸不平順的過程。

國務院 AIT 蔡英文

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