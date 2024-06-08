拜登會面澤倫斯基 為延宕援烏致歉、宣布再給2.25億

美國總統拜登(右)在法國巴黎和烏克蘭總統澤倫斯基(左)會談，兩位領袖握手致意。拜登並宣布最新對烏美援。(美聯社)

拜登 總統7日和烏克蘭 總統澤倫斯基 在法國巴黎舉行峰會，美方對烏軍援一度延宕數月之久，拜登首度公開向烏方致歉。他並在會中宣布，美國最新的2億2500萬美元對烏援助，還強調美國將與烏克蘭站在一起，不會在俄羅斯侵烏時一走了之。

對之前美國耽擱援烏進程，讓俄國漁翁得利，拜登當面向澤倫斯基道歉，並表達遺憾。拜登說，當時(共和黨)若干「很保守」的國會議員使610億美元的對烏軍援包裹延宕達半年。民主黨籍的拜登在「拜澤會」中強調，「我們還在，完全而且徹底」。

由於美、烏領袖6日才在法國諾曼第出席二戰盟軍D-Day登陸紀念日80周年活動，澤倫斯基應景地說，團結一致非常重要，美國、所有美國人民和烏克蘭並肩而行，就像二戰時那樣。

這是自去年12月澤倫斯基訪問華府以來，拜、澤首次當面會談。兩人下周將在義大利召開的七大工業國集團(G7)峰會再次會晤。

鑒於目前俄烏戰爭戰線綿延約達1000公里，美聯社7日引述美國官員報導，這波軍援將包含海馬士(HIMARS)彈藥、迫擊砲系統及一批火砲彈藥。

法將援烏幻象2000戰機

另一方面，法國總統馬克宏6日也向該國幾家電視台明言，巴黎計畫援烏多用途、單引擎的法國達梭公司幻象(Mirage)2000戰鬥機，並培訓烏克蘭空軍飛行員。法方提議自今夏起在法國代訓，通常需五個月至半年。

法國總統馬克宏(右)表示，巴黎計畫援助烏克蘭多用途、單引擎的法國達梭公司幻象(Mirage)2000戰鬥機，並培訓烏克蘭空軍飛行員。圖為他7日在巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基(左)。(美聯社)

烏克蘭空軍司令1月說，若擁有該型戰機，可能強化該國空中戰力。

馬克宏說，法國政府7日會公布此一新的法、烏合作計畫。但他並未詳述共將交付幾架戰機、相關時程及其財務條件。他說，雖然烏境內「現無」法國教官，但法方已提議培訓4500名烏軍士兵，共計一個旅的兵力。他透露，澤倫斯基及烏克蘭國防部長48小時前才正式致函其所有友邦，請求派教官直接在烏境內訓練烏軍。

克里姆林宮7日回應說，馬克宏最近的相關挑釁言論正使歐洲緊張火上澆油，凸顯他準備好讓法國直接涉入俄烏戰爭，沒有任何正面助益。

北約組織(NATO)秘書長史托騰柏格7日在斯德哥爾摩重申，根據國際法，烏克蘭有權攻擊俄境內的合法軍事目標，並直言俄國是侵略者。