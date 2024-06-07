我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

赴法國紀念諾曼第登陸 102歲紐約老兵旅途中離世

記者何卓賢／綜合報導
二戰老兵佩西奇蒂在前往法國參加諾曼第登陸紀念活動途中離世，享壽102歲。(截取自WROC YouTube)
二戰老兵佩西奇蒂在前往法國參加諾曼第登陸紀念活動途中離世，享壽102歲。(截取自WROC YouTube)

諾曼第登陸作戰屆滿80周年之際，各國領袖齊聚法國北部海灘參加紀念活動。一名從紐約出發前往法國參加紀念儀式的二戰老兵，不幸於旅途過程中在德國過世，享壽102歲。

二戰老兵佩西奇蒂(Robert “Al” Persichitti)來自紐約州菲爾伯特(Fairport)，上周出發前往法國參加諾曼第登陸作戰紀念活動，在經過德國期間於醫院過世。

佩西奇蒂的朋友、牧師萊昂(Rev. William Leone)表示，佩西奇蒂很期待去法國參加諾曼第登陸80周年的紀念活動。另一位與佩西奇蒂一同前往法國的朋友表示，他於5月30日過世時有醫生在一旁陪同。

位於紐奧良的國家二戰博物館稱佩西奇蒂為一位「老朋友」。根據博物館的記載，佩西奇蒂在1942年進入海軍，被分配到「埃爾多拉多(USS Eldorado)」號航空母艦做無線電通訊員，並在1944年航至太平洋參與進攻硫磺島和沖繩島。在硫磺島港口，他曾親眼目睹美國國旗在摺鉢山(Mount Suribachi)上升起。2019年，他飛到那裡歡度自己的97歲生日。

出發前往歐洲之前，佩西奇蒂接受WROC電視台採訪時還表示，得知可以去參加紀念活動之後，他就一直去看心臟科醫生，直到醫生答應他可以出發，「知道可以去我太激動了」。

萊昂表示，佩西奇蒂是一名退休教師，常常在學校和社區集會講述自己的二戰經歷，「他希望讓戰爭中的犧牲統統被記錄下來。」

根據CNN報導，參與過二戰並且仍然在世的美國老兵數量急劇下降。在2023年，1640萬參與二戰的美國老兵中，只有11萬9550人還活著，相當於不到1%。此次由各國抵達法國參加活動的二戰老兵，大約有200人，年齡至少都在90歲以上。

美國大兵1945年在硫磺島摺鉢山升旗，已成二戰的經典畫面。老兵佩西奇蒂曾目睹這個...
美國大兵1945年在硫磺島摺鉢山升旗，已成二戰的經典畫面。老兵佩西奇蒂曾目睹這個歷史一刻。（美聯社）

博物館 德國 紐約州

上一則

普亭：不排除動用核武 擬提供他國武器攻擊西方

下一則

重現80年前諾曼第空降 「脫歐」英國傘兵登陸法國須查護照

延伸閱讀

明天就公布…馬克宏：將提供幻象2000戰鬥機給烏克蘭

明天就公布…馬克宏：將提供幻象2000戰鬥機給烏克蘭
102歲紐約二戰老兵 前往法國紀念諾曼第登陸途中離世

102歲紐約二戰老兵 前往法國紀念諾曼第登陸途中離世
紀念諾曼第登陸80周年 西方表態挺烏沒邀俄出席

紀念諾曼第登陸80周年 西方表態挺烏沒邀俄出席
諾曼第登陸80周年 拜登稱美國「不會背棄」烏克蘭

諾曼第登陸80周年 拜登稱美國「不會背棄」烏克蘭

熱門新聞

新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初