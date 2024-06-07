普亭：不排除動用核武 擬提供他國武器攻擊西方

俄國總統普亭再度揚言不排除使用核武，他也稱西方國家提供武器攻擊俄國是在提升戰事。圖為俄製Iskander導彈。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 5日接受外國媒體訪問時，抨擊西方向烏克蘭 提供遠程武器，也警告不排除動用核武，並可能向其他國家提供遠程武器攻擊西方目標。他還說，俄中將繼續舉行軍事等各類聯合演習，在軍事技術合作領域「也有東西提供給中國」。

包括美國、法國、德國，都已解除限制烏克蘭使用他們的武器攻擊俄羅斯本土，烏克蘭日前已使用美製導彈回擊俄羅斯軍事目標。

普亭警告，這會使戰事嚴重升級，稱這些國家直接介入與俄羅斯的戰事。他說，如果有人運送武器到戰區以攻擊俄羅斯或製造麻煩，俄方亦有權在不同地方做出部署，針對這些國家的敏感設施進行打擊。

普亭也說，外界稱俄羅斯可能攻擊北約，是一派胡言、愚蠢和瘋狂說法，警告不要把俄羅斯視為敵人，否則只會傷害自己。

中央社報導，一位不具名的美國高層官員則透露，俄羅斯計畫今夏調度戰艦駛進加勒比海地區，這是俄國海軍操演的項目之一，其他的演訓可能還包括中停古巴整補，並打算停靠委內瑞拉。官員指出，俄軍軍演調度為數不多的機艦，此舉華府並未視為構成威脅，不過美國海軍將嚴密監控。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美俄緊張加劇。這位官員指出，因美國軍援烏克蘭，俄羅斯海軍的戰備已經升高；「這項軍演可說是展示，俄國海軍仍具備相當規模可向全球投射的戰力」。

普亭5日與路透、美聯社等國際媒體人員會面逾三小時，是俄羅斯出兵烏克蘭以來首次。當被問及核戰風險時，普亭指西方國家假設俄羅斯永遠不會使用核武是錯誤的，當國家領土完整或主權受到威脅時，可以動用一切手段應對，包括核武器。

普亭多次談及中國，他指俄中貿易規模超過預期，正在成功實現貿易多樣化。他說，西方指責中國汽車生產過剩是胡說，「他們怎麼回事，不知道是誰決定生產是否過剩嗎？由市場決定」。

普亭形容中國的經濟非常可靠，而且科技水平愈來愈高，美國及一些歐洲國家試圖以某種方式，減慢中國經濟發展是一個很大的錯誤，試圖阻礙中國經濟發展，對美國的經濟反而不利。

在軍事領域，他說，俄中正在舉行軍事等各類聯合演習，兩國軍事技術合作正在進行，「我們有東西可以提供給中國朋友，他們對這方面的共同工作有興趣」。

普亭表示，他希望近期在上合組織和金磚國家平台與中國國家主席習近平接觸。