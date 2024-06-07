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重現80年前諾曼第空降 「脫歐」英國傘兵登陸法國須查護照

編譯廖振堯／綜合報導
各國傘兵重現1944年6月6日登陸諾曼第作戰的現場，紀念D-Day80周年。（美聯社）
各國傘兵重現1944年6月6日登陸諾曼第作戰的現場，紀念D-Day80周年。（美聯社）

為了紀念諾曼第登陸行動80周年，300多名英國、比利時、美國傘兵5日重現1944年6月6日從納粹德國手中奪回法國西部的空降行動，當年15萬士兵登陸，是史上最大規模的搶灘登陸戰。然而英國傘兵卻得面對與當年不同的境遇：著陸後必須通過法國護照檢查。

美聯社報導，自英國2020年脫歐後，法國和其他27個歐盟成員國提高英國遊客和居民的邊境檢查強度；英國國防部證實這些英國傘兵的確被要求邊境檢查，但未對此事感到不悅。

傘兵們在法國薩內爾維爾鎮(Sannerville)附近降落，英國傘兵收拾好降落傘後便穿過田野前往一個設置簡易的臨時邊境哨所：連帳篷也沒有、只是擺著護照掃描器和兩台筆記型電腦的一張桌子，由大約六名法國邊境官員負責，其中幾人穿著海關機構制服。

一名傘兵背著巨大的背包和裝備、從透明防水袋中取出護照，等官員們掃描蓋章後才放行，在田野上安檢的片段迅速於社群媒體上瘋傳。網友評論都與多年來的脫歐形成的分歧有關，有些人仍然認為英國脫歐是帶來諸多痛苦的選擇；另一些人則指出5日的跳傘行動是在紀念當年英法兩個堅定盟友反攻納粹德國、解放歐洲的歷史性事件，嘲笑法國過度執著於規則。

英國小報《太陽報》(The Sun)便稱此事是「一個荒謬的時刻，紀念諾曼第登陸日而跳傘的傘兵，竟然要在降落後被迫向法國邊境長官出示護照」。

英王查理三世6日向諾曼第戰役中陣亡的2萬2442名英國士兵以及當年犧牲和戰鬥的軍人們致敬，他在法國北部舉行的紀念儀式上表示，雖然二戰老兵在世的人數正在減少，但人們「有義務記住他們所代表的意義以及他們為我們所有人取得的成就，而此一義務永遠不會消退。 」

英國空軍特技機群飛越紀念館慶祝諾曼第登陸80周年，但因為英國脫歐的關係，英國傘兵...
英國空軍特技機群飛越紀念館慶祝諾曼第登陸80周年，但因為英國脫歐的關係，英國傘兵在降落後竟然還要持護照向法國官員通關，極為諷刺。（路透）

脫歐 納粹 德國

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