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英陸軍參謀長：世界大戰恐再現 應全民備戰

編譯中心／綜合報導
英國陸軍總參謀長桑德斯指出，從歷史演進模式判斷，規模堪比第二次世界大戰的戰爭有可能再度發生。圖為諾曼第登陸80周年的紀念儀式上，年輕人舉著英國國旗。(美聯社)
英國陸軍總參謀長桑德斯指出，從歷史演進模式判斷，規模堪比第二次世界大戰的戰爭有可能再度發生。圖為諾曼第登陸80周年的紀念儀式上，年輕人舉著英國國旗。(美聯社)

英國陸軍總參謀長桑德斯(Patrick Sanders)指出，從歷史演進模式判斷，規模堪比第二次世界大戰的戰爭有可能再度發生，做好準備非常重要，而規模相稱的備戰，必須採取全國集體整備模式。

綜合媒體報導，6月6日是二戰關鍵戰役「諾曼第登陸」80周年，當年組成盟軍的英、美等國近日各自在國內及共同在登陸地點法國舉行一系列紀念活動。

即將卸任的桑德斯5日在英格蘭南部朴茨茅斯(Portsmouth)軍港出席紀念活動並致詞。朴茨茅斯在「諾曼第登陸」的規畫和執行扮演要角。

桑德斯表示，對年輕世代而言，二戰猶如「古代史」，但規模大如二戰的軍事衝突有可能「再度發生」。

他指出，預防歷史重演的唯一方式是擁有「強大、具可信度的武裝部隊」。英國必須為可能造成數千萬人死亡的戰爭做好準備。

桑德斯談到他最近前往波蘭，他表示，英國陸軍「毫無疑問的戰備程度提高，但還有更多事要做」。目前有1萬6000名英國士兵部署在歐洲10國，參加北約組織今年東部輪防任務。

2022年6月接任陸軍總參謀長的桑德斯以「敢言」著稱。桑德斯曾數次批評政府的裁軍政策，並公開對政府遲未增加足夠的國防預算、輕忽陸戰在當代戰爭的重要性表示不滿。

英國政府規畫至2025年將陸軍編制由8萬2000人縮減至7萬3000人，陸軍規模將因此達近200年來最小，即便2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭、引爆歐洲大陸自二戰以來最嚴重軍事衝突，也未導致政策轉向。

根據英國國防部近日釋出的資料，英國陸軍目前僅有7萬2510名成員，比裁軍目標人數還低，是以往未曾發生的現象。

桑德斯 預算 國防部

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