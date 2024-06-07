D-Day 80周年演說 拜登籲團結挺烏「不會背棄」 讚諾曼第精神

拜登演說圍繞團結西方國家的核心，並堅定支持烏克蘭抵抗俄國入侵。圖為拜登（中）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）親切握手，法國總統馬克宏（右）也站在一旁。（路透）

拜登 總統(Joe Biden)6日在紀念諾曼第登陸(D-Day)80周年活動上演說，呼籲世界團結一致，捍衛自由民主，並稱將繼續防衛烏克蘭 ，不會背棄烏克蘭，「我們不會一走了之」，讓俄羅斯威脅歐洲更多國家。

拜登在諾曼第美軍公墓舉行的儀式上指出，「向惡霸投降，向獨裁者臣服，根本是難以想像。」他說，「如果我們做出這種事，意味我們忘掉了在這些神聖灘頭上發生過的事情。」諾曼第登陸是史上最大規模的兩棲攻擊行動，拜登稱這項行動說明「真正的聯盟如何讓我們更強大，我祈禱美國人永遠不會忘記這個教訓」。

西方國家藉諾曼第登陸80周年活動表態團結支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，該活動未邀請俄國總統普亭 (Vladimir Putin)出席。俄國是二戰的同盟國盟軍之一。

烏國抵抗俄羅斯入侵已超過兩年，烏克蘭總統澤倫斯基在活動中呼籲各國實現「真正的團結」。

拜登稱，如果烏克蘭被征服，事情不會就此結束，「烏克蘭的鄰國會受到威脅，整個歐洲都將受到威脅。」他還稱俄國總統普亭是個「一心想稱霸的暴君」。

拜登說，烏克蘭對抗暴政的戰爭，如同諾曼第登陸爭取自由之戰，北約和更廣泛的挺烏國際聯盟將跟烏克蘭堅強地站在一起，「不會一走了之」。

拜登稱北約是「世界上最偉大的軍事聯盟」，且「比以往任何時候都更堅決要維護和平」。他說「孤立不是80年前的答案，也不是現在的答案」。

80年前的6月6日，15萬盟軍從諾曼第五處灘頭登陸，最終擊敗納粹德國解放歐洲。當年的老兵已逐漸凋零，今年有大約200名二戰老兵參加各項紀念活動，他們都已年逾90，有的已百歲高齡。

代表二戰時的同盟國美國總統拜登、英國國王查理三世(King Charles III)與加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)，都到現場致敬。查理三世致詞時呼籲自由國家團結對抗暴政。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)出席英國所舉辦的紀念式，他說：「法國沒有人能夠忘記你們的犧牲。」

儘管二戰期間，前蘇聯對於戰勝納粹也犧牲慘烈，但因入侵烏克蘭而未受邀參加此紀念活動。普亭5日表示，：「任由他們在我們缺席的情況下大肆慶祝吧。」