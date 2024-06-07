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前嫂嫂作證稱杭特車內藏槍毒 尋求連任的拜登頗尷尬

記者顏伶如／綜合報導
杭特拜登的嫂嫂和前女支海莉6日出庭作證，稱杭特教她吸食古柯鹼。(美聯社)
杭特拜登的嫂嫂和前女支海莉6日出庭作證，稱杭特教她吸食古柯鹼。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法購槍重罪起訴案開審第四天，檢方6日持續傳喚證人出庭。杭特的嫂嫂海莉‧拜登(Hallie Biden)作證時對陪審團說，2018年10月某個早晨杭特跑到她家，看起來相當疲憊，疑似吸毒，她趁他熟睡之際查看杭特車內物品，找到快克古柯鹼(crack cocaine)殘留與吸毒器具，還找到一把槍。

總統拜登長子波‧拜登(Beau Biden)2015年5月因腦癌過世，遺孀海莉‧拜登(Hallie Biden)2017年與杭特‧拜登傳出緋聞。

杭特‧拜登的前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)及女友已經作證，描述杭特成癮症問題以及嗑藥派對等行為。海莉‧拜登的證詞則針對檢方非法購槍起訴罪名提供到目前為止最完整的敘述。

檢察官指控杭特‧拜登購買柯爾特眼鏡蛇(Colt Cobra).38手槍時填寫聯邦申請表說謊。檢方指出，杭特‧拜登到海莉‧拜登家是10月23日，買槍則在11天之前。

海莉‧拜登的證詞讓外界得以一窺杭特‧拜登成癮症對拜登家族帶來影響的私人內幕，非法購槍案在拜登尋求連任之際開審，已讓拜登頗為尷尬。

華爾街日報報導，檢方希望透過海莉‧拜登歷歷在目的描述，證明杭特‧拜登買槍時確實使用毒品，知道自己有成癮問題。

杭特‧拜登辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)則對海莉‧拜登證詞的可信度展開攻擊，質問重點包括杭特原本就常說謊、杭特購槍時她其實不太知道他的行蹤。海莉‧拜登坦承，對於杭特‧拜登平常所言並沒有完全採信。

報導指出，身穿黑色套裝的海莉‧拜登，在證人席展現孤獨形象，偶爾不確定目光要放在法庭內哪個方向，時而朝著上周末完婚的新任丈夫微笑，但很少看向坐在被告席上的杭特‧拜登。

海莉‧拜登作證時說，與杭特在一起的期間曾看他每隔八小時就使用快克古柯鹼。她表示，杭特在2018年夏季每天使用毒品。

檢察官懷斯(Leo Wise)問：「那時候妳也使用毒品嗎？」海莉‧拜登回答：「是。」

杭特‧拜登 毒品 華爾街

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