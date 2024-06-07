90℉藏3小時…德州破獲貨櫃運無證客 11人送醫7人被捕

偷渡集團利用貨櫃走私人口，過去發生不少慘劇。圖為2017年聖安東尼奧發現一輛滿載偷渡客的貨櫃車，其中有人不耐途中高溫而死亡。(美聯社)

走私人口集團透過貨櫃偷運無證移民 ，雖屢屢發生死亡慘劇，但仍然遏止不了。德州貝克薩郡(Bexar County)警方根據線報，日前又破獲一個貨櫃偷運無證客 集團，逮捕7人，而貨櫃內的26名無證客，有11人不適送院。

貝克薩郡警長薩拉查(Javier Salazar)6日表示，當局根據線報，跟蹤一個藏有無證客的貨櫃，發現貨櫃被拖到聖安東尼奧(San Antonio)郊外一戶住屋後，於是採取行動。

薩拉查說，這戶所謂住屋其實是個窩棚，地板有不少大洞，沒有自來水，警方當場發現26個無證移民，其中11人因天氣酷熱不適送院救治。

根據國家氣象局的氣象報告，聖安東尼奧6日氣溫高達90℉，甚至有可能上升到100℉。

薩拉查指出，在酷熱天氣下，這些無證移民藏在密封的貨櫃內長達三小時，幾乎快重現窒息而死慘劇。他沒透露送院11人的情況，只表示他們脫離了險境。

這些人都是成年人，他們的國籍尚待調查，但其中一名女子表示是來自瓜地馬拉，支付了1.6萬元偷渡費。

薩拉查表示不知道這些人何時越過邊境，但相信他們是從160英里外的德州南部城鎮拉雷多(Laredo)，藏身貨櫃內來到聖安東尼奧，又說他們轉移得很隱密，警方若非有線報，否則很難察覺。

他認為這個走私人口活動是墨西哥 販毒集團所為，警方在窩棚內發現防彈背心及槍枝，雖然窩棚內有些人逃跑了，但相信已逮捕了所有涉案人員。

非法走私人口集團利用貨櫃偷運無證客是最熱門方式，但在酷熱天氣下慘劇持續發生。