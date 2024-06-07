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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

庇護禁令上路 遣返首批移民 梅奧卡斯：遏制非正常步驟

編譯俞仲慈／綜合報導
新令實施後，無證移民仍然前仆後繼湧向美墨邊境，圖為美國邊境巡邏員6日早晨打開鐵門，將他們送往處理中心。(路透)
新令實施後，無證移民仍然前仆後繼湧向美墨邊境，圖為美國邊境巡邏員6日早晨打開鐵門，將他們送往處理中心。(路透)

拜登政府宣布更嚴厲的移民政策後，按新規定5日遣返第一批移民。國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)受訪時則強調聯邦新禁令，目的就是遏制非正常移民步驟，不過仍有無證客心存僥倖入境。

根據美聯社報導，35歲的卡斯提歐(Abigail Castillo)帶著蹣跚學步的兒子從巴西、厄瓜多輾轉抵達美墨邊界後不久，就聽聞拜登政府的新移民政策：「我聽說他們要這麼做或者即將這麼做。」

不過卡斯提歐仍不願放棄希望，在聖地牙哥以東山區步行數個小時後，由於錯過最後期限，母子倆與同村20多位村民被護送上邊境巡邏車，依新規定強制驅離出境。

報導指出，新移民政策於美東時間5日中午12時起生效，由於入境口岸的移民人數超過2500人上限，國土安全部依規定展開首次驅離行動，但並未透露遭到驅逐的確實人數。

來自厄瓜多的佛朗哥(Sergio Franco)抱著女兒與家人徒步兩個月抵達美墨邊境，卻和卡斯提歐一樣被驅離：「如果我們握有證明，應該不會有問題。」

隨後又有數名瓜地馬拉婦女抵達，包括懷孕五個月的羅佩茲(Arelis Alonzo Lopez)，由於已經連續走了兩晚，她精疲力竭並坦承：「我已經快受不了。」

雖然新移民政策申請庇護的標準比過往更加嚴厲，但若有安全疑慮，可以尋求人道主義保護，然而新措施阻止移民入境的效果令人質疑，墨西哥當局同意收容非墨西哥籍移民，但人數有限，拜登政府也沒有提供資源，安置被驅離的移民。

薩爾瓦多40歲婦女卡斯特羅(Esmeralda Castro)滯留美墨邊境長達九個月，只為透過聯邦應用程式CBP One申請庇護，擔心暫停庇護只會讓更多人搶奪每日1450個名額：「想像一下他們的新政策會帶來什麼，系統會再度崩潰。」

梅奧卡斯接受美國廣播公司(ABC)訪問時，強調拜登政府限制庇護的新措施目的是為阻止移民非法入境：「如果不透用合法途徑，就算抵達美南邊境，在入境口岸就會被禁止申請庇護。」並強調：「國會不採取行動，所以我們才有所行動，真正需要行動的是國會以修補支離破碎的移民制度。」

新令實施後，無證移民仍然前仆後繼湧向美墨邊境，圖為移民徹夜在在門外等候申請庇護。...
新令實施後，無證移民仍然前仆後繼湧向美墨邊境，圖為移民徹夜在在門外等候申請庇護。(路透)

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