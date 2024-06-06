輝達強勢帶動美股 華爾街看好「今年降息」

輝達(Nvidia)股價持續上漲，市值也突破3兆，5日帶動史坦普指數和那斯達克指數雙雙創下歷史新高。（路透）

人工智慧(AI)風潮掀起，科技公司、晶片製造廠甚至電力公司股票表現強勁，主要股票指數頻創新高。史坦普500(S&P 500)、那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)5日都寫下新高紀錄，華爾街 看好今年可望降息，股市有機會有更上一層樓的表現。

史指上漲62.69點或1.18%收在5354.03點，再創歷史新高；盤中更創下歷史高點5354.16點。隨著輝達 (Nvidia)強勢帶動，那斯達克指數上漲330.86點或1.96%至1萬7187.9點，也創下歷史新高紀錄。道瓊工業指數表現略差，上漲96.04點或0.25%收3萬8807.33點。

輝達(Nvidia)股價持續上漲，市值也突破3兆，5日帶動史坦普指數和那斯達克指數雙雙創下歷史新高。（路透）

輝達延續人工智慧(AI)行情，股價上漲5.16%，創下新高紀錄，市值達3兆元。這家晶片製造商本周初推出最新晶片，並獲得華爾街分析師的更多讚譽。美國商銀表示，輝達股價可能會上漲至1500元，較5日收盤價上漲逾22%。

華爾街日報5日也分析，股市漲不停 使得美國民眾的投資 收入刷新歷史紀錄。家庭財富跟著水漲船高，讓某些消費者持續大方花錢。

住在阿拉巴馬州德卡圖爾(Decatur)郊區、從教育界剛退休不久的琳恩‧霍根(Lynn Hogan)，與丈夫數十年來固定投資，物價高漲之際買菜要花200元已經見怪不怪，但他們靠著股票分紅讓女兒完成獸醫學業。霍根說，通膨並未帶來極度痛苦。

報導指出，投資收入與家庭財富不斷增加，幾乎接近充分就業(full employment)，工資持續上漲，種種因素讓包括霍根夫妻在內的數百萬美國人在物價高漲期間照樣花錢不手軟。高利率讓消費者口袋得到前所未有的進帳，美國資產數額創下新紀錄，不少高收入民眾並未受到通膨衝擊。

根據商務部統計，今年第一季裡，美國民眾的利息收入與股票分紅經季節調整累計約達3.7兆，比4年前增加約7700億。聯準會(Federal Reserve)紀錄顯示，2023年最後一季，美國民眾持有股票、房地產、退休金等其他資產的財富創下歷年新高。

輝達(Nvidia)股價持續上漲，市值也突破3兆，5日帶動史坦普指數和那斯達克指數雙雙創下歷史新高。(路透)

不過，TD Bank資深經濟學家馬爾波(James Marple)指出，收入創新高的潛在缺點是，美國民眾有能力花錢購買商品或服務，將讓聯準會更加難以達成通膨目標。

聯邦數據顯示，最近幾年工資調高與財富成長橫跨於各個收入層級。如果光從金錢數字來看，白人、富人、擁有大學學歷者以及戰後嬰兒潮世代囊括的財富成長比例最大，因為持有房屋、股票等資產，貸款則鎖定於較低利率。

南加州55歲科技業務賀南德茲(Victor Hernandez)最近幾個月擴大購買財政部公債與企業債券，鎖定保證回本的安全投資。他與妻子雖然延遲買新車、整修後院陽台及花園的計畫，但對幫兒子用車購買全新輪胎卻毫不猶豫，還計畫到西班牙旅行。