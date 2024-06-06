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「令人震驚里程碑」全球氣溫連12個月熱破紀錄

記者胡玉立／綜合報導
科學家指出，人為造成的氣候變化，持續12個月高溫「令人震驚但並不意外」，而且情況會更糟。圖為日內瓦聯合國總部附近小童在炎熱天氣下戲水。(路透)
科學家指出，人為造成的氣候變化，持續12個月高溫「令人震驚但並不意外」，而且情況會更糟。圖為日內瓦聯合國總部附近小童在炎熱天氣下戲水。(路透)

歐盟氣候監測服務機構哥白尼(Copernicus)5日公布最新數據顯示，從去年6月到今年5月，全球氣溫連續12個月創下當月最高溫紀錄；而在哥白尼發布地球「驚人」里程碑的同一天，聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)在紐約一場演說中嚴正警告：「這世界正走在通往氣候地獄的高速公路上。」

聯合國秘書長古特雷斯5日在紐約演說 警告：「這世界正走在通往氣候地獄的高速公路上...
聯合國秘書長古特雷斯5日在紐約演說 警告：「這世界正走在通往氣候地獄的高速公路上」。(美聯社)

古特雷斯在演講中猛烈抨擊化石燃料公司是導致「氣候混亂的教父」，並首次明確呼籲所有國家禁止為化石燃料產品做廣告。古特雷斯敦促全球領袖，迅速控制不斷升級的氣候危機，否則將面臨危險臨界點。

古特雷斯說：「我們正與我們的星球賭一場俄羅斯輪盤；我們需要一條從通往氣候地獄的高速公路下來的出口匝道。」

哥白尼數據顯示，自2023年7月以來，每個月的氣溫都比人類社會工業化之前高出至少1.5度；人類自工業化開始大量燃燒為地球供暖的化石燃料。過去12個月，全球平均氣溫比工業化前的水準高出1.63度。

哥白尼研究所所長布諾坦普(Carlo Buontempo)表示，考慮到人為造成的氣候變化，持續12個月高溫「令人震驚但並不意外」，而且情況會更糟；如果再不減少導致地球暖化的化石燃料污染，「這一連串最熱月份，以後將被記錄為相對寒冷的月份」。

根據2015年「巴黎氣候協定」，各國同意將全球升溫限制在比工業化前水準高1.5度的範圍內；雖然協定目標談的是幾十年的暖化，而非一個月或一年，但科學家表示，哥白尼最新數據呈現的創紀錄高溫，是令人震驚的信號。

英國雷丁大學(University of Reading)氣候教授理艾倫(Richard Allan)表示，「這是愈來愈危險的氣候影響即將到來的預兆。」

歐盟氣候監測服務機構5日指從去年6月到今年5月，全球氣溫連續12個月創下當月最高...
歐盟氣候監測服務機構5日指從去年6月到今年5月，全球氣溫連續12個月創下當月最高溫紀錄。圖為去年7月底在德國波昂的聯合國氣候變遷大會外的氣溫表顯示攝氏36度氣溫。(路透)

倫敦帝國學院格蘭瑟姆研究所(Imperial College London’s Grantham Institute)研究員克拉克(Ben Clarke)說，最近的高溫是展示「未來極端高溫挑戰人類生存極限」的窗口。他向美國有線電視新聞網(CNN)表示，「重要的是，人們必須明白，氣溫每升高十分之一度，就會有更多人暴露在危險且可能致命的高溫下。」

高溫 暖化 歐盟

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