新研究：地球暖化速度史上最快 無證據顯示人為導致加快

每年6月5日是「世界環境日」，全球超過150個國家、數百萬人響應主題，發起活動並呼籲大眾投注力量，一起保護、修復我們的地球。今年主題是「修復土地，對抗沙漠化和乾旱」。 圖為4月在印度孟買濱海地區挖士機清理堆積如山的塑膠垃圾。(美聯社)

57位全球頂尖科學家組成的團體算出，地球2023年暖化 的速率創下歷史之最，造成這個現象的92%是出於人類活動。但科學家也表示，即使暖化創新紀錄，除了增加使用化石燃料以外，並沒有證據顯示人類導致的氣候變遷 顯著加快。

美聯社報導，科學家團隊使用聯合國批准的方法，來研究去年高溫大爆發的背後成因。去年氣溫屢創紀錄，十分異常，學界一直在辯論氣溫跳升的背後原因、氣候變遷是否在加快，還是有其他因素在作祟。

研究論文的首席作者佛爾斯特(Piers Forster)表示，現在世界真是溫度上升，如科學界預測的那般愈來愈糟。他與另位共同作者表示，氣溫升高大致可由增加使用化石燃料，而讓二氧化碳累積在大氣而得以解釋。

去年暖化來到每十年華氏0.47度(攝氏0.26度)的速率，比起前年的華氏0.45來得高。佛爾斯特表示，這個差異不算大，但是讓去年的暖化速率成為史上之最。

外部科學家表示，這篇報告點出更驚悚的情形。威斯康辛大學(University of Wisconsin)氣候學者德頓(Andrea Dutton)表示，要不要選擇行動對付氣候變遷，已變成政治論點，但這篇報告應該成為人們謹記不忘的文件，了解此事基本上是選擇拯救人類的生存，他認為對抗氣候變遷，是值得奮力而為的事。

這群科學家判定，去年要比1850到1900年的氣溫平均值高攝氏1.43度，其中1.31度是人類活動所致。其他8%的暖化，大致是因聖嬰現象，太平洋中部自然、暫時暖化，而改變全球氣候，還有大西洋沿岸異常溫暖等偶然的天氣事件。

若以十年為時間框架，全球比起工業革命未開始前，已暖化約攝氏1.19度（華氏2.14度）。

報告另指出，全球繼續使用煤、石油 及天然氣，再4.5年地球就無可避免地跨越國際都接受的暖化門檻點：攝氏1.5度(華氏2.7度)。